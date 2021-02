Werder-Trainer Kohfeldt findet es unangemessen, dass Mikrofone vor der Trainerbank eins zu eins das geschehen übertragen. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Sie wirken im ersten Moment ziemlich unscheinbar, vermutlich, weil sie nicht besonders groß und schon seit vielen Jahren fester Bestandteil des Drumherums bei einem Bundesligaspiel sind - und doch können Mikrofone für reichlich Ärger sorgen. Nachdem Werder-Trainer Kohfeldt erneuert Mikrofon-Kritik während des Pokalspiels gegen Greuther Fürth eigenmächtig und rüde ein solches Gerät aus seiner Nähe entfernt hatte, erklärte er nun vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 18.00 Uhr) wie er mit künftigen „Lauschangriffen“ umzugehen gedenkt.

„Es ist einfach nicht in Ordnung, wenn jedes Wort auf der Trainerbank eins zu eins übertragen wird“, betonte Kohfeldt, der schon im Mai 2020, kurz vor Beginn der Geisterspiele in der Bundesliga, darum gebeten hatte, die künftig deutlich besser zu verstehenden Kommandos, Ausrufe und Wortgefechte der Spieler und vor allem auch Trainer nicht überzuinterpretieren.

Nachdem er gegen Fürth nun allerdings zum dritten Mal genau deshalb öffentlich aufgefallen war (zuvor bereits in Leipzig und während des Heimspiels gegen Schalke) erneuerte Kohfeldt seinen Appell: „Grundsätzlich kann ich damit leben, dass da Mikrofone stehen, aber ich bin der Meinung, dass wir uns trotzdem nicht die Freiheit nehmen lassen sollten, unseren Beruf so auszuüben, wie wir es normalerweise tun.“ Emotionen und auch „mal ein paar Wörter, die absolut im Rahmen bleiben“ gehörten einfach dazu. Und Spiele seien nun einmal „emotionale Ausnahmesituationen, in denen man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen sollte“.

Petersen springt Werder-Trainer bei Kritik zur Seite

Ex-Werder-Profi und Freiburg-Torjäger Nils Petersen sieht das ganz ähnlich. In seiner neuesten Kolumne für die Deichstube sprang er dem Werder-Coach in dieser Woche zur Seite. „Ich empfinde es noch immer als surreal, dass jedes Wort auf und neben dem Platz zu verstehen ist“, schrieb Petersen. Und: „Florian Kohfeldt ist ein sehr emotionaler Trainer, genauso wie Christian Streich beim SC Freiburg. Wenn es während des Spiels mal lautstark und emotional zur Sache geht, will man nicht, dass jedes Wort in die Wohnzimmer gesendet wird. Würden sich Trainer wie Kohfeldt oder Streich deswegen zurücknehmen, ginge sicher auch etwas von ihrem Coaching-Stil verloren – und das wollen die Fans doch auch nicht, oder?“

Vor dem Bielfeld-Spiel bedankte sich Kohfeldt bei Petersen für diese Worte (“Ich habe die Kolumne gelesen, er hat es sehr, sehr gut ausgedrückt“) – und kündigte an, sich künftig trotz aller Kritik mit den Mikrofonen arrangieren zu wollen. „Ich habe meine Probleme damit, aber ich werde damit leben müssen.“

