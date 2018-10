Milot Rashica wurde beim Nations-League-Spiel zwischen dem Kosovo und Malta zwar erst in der 77. Minute eingewechselt, freuen konnte sich der Werder-Profi aber trotzdem. Sein Team gewann das zweite Heimspiel in dem neuen Wettbewerb mit 3:1. Die Tore für die Kosovaren erzielten Banjamin Kololli (30. und 81. Minute) sowie Vedat Muriqi (68.). Zwischenzeitlich hatte Malte in der 51. Minute durch Andrei Agius ausgeglichen.

Nicht gewonnen, aber Gegentor geblieben sind die beiden anderen Werder-Profis, die am Donnerstagabend in der Nations League im Einsatz waren. Milos Veljkovic stand beim 2:0 von Serbien in Montenegro über 90 Minuten in der Innenverteidigung auf dem Platz. Auch Ludwig Augustinsson spielte durch. In Russland holten die Schweden ein 0:0-Unentschieden. Werders Linksverteidiger sah dabei in der 31. Minute die Gelbe Karte.

Rashica feierte nach dem Spiel den Sieg gegen Malta mit Mitspielern: