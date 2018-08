„Wir haben schwere Aufgaben vor der Brust. Mit Mexiko haben wir uns einen starken Testspielgegner ausgesucht", sagte U21-Coach Stefan Kuntz. "Das Spiel möchte ich nutzen, um die neuen Spieler kennenzulernen. Danach folgen unsere drei wichtigsten Spiele in der EM-Qualifikation. In Irland müssen wir auf den Punkt fit sein.“ Zu einer festen Größe des Teams gehört inzwischen Werders Mittelfeldakteur Maximilian Eggestein, der auch dank seiner regelmäßigen Bundesliga-Einsätze zu den Führungsspielern des Teams zählt.

Umso mehr Verantwortung dürfte auf Eggestein auch jetzt zukommen, da mit Jonathan Tah und Thilo Kehrer gleich zwei bisherige U21-Spieler zur A-Nationalmannschaft aufgerückt sind. „Dadurch fehlen mir meine beiden Kapitäne, was unsere Aufgabe nicht leichter macht", sagte Kuntz. "Trotzdem freue ich mich für die beiden und wünsche ihnen viel Erfolg. Es ist nun mal unsere Aufgabe in der U21, Spieler an die Nationalmannschaft heranzuführen.“ Mit anderen Worten: Vielleicht ist bald auch Maximilian Eggestein schon ein Kandidat für das Team von Bundestrainer Joachim Löw.

Ganz so weit sind Johannes Eggestein und Jan-Niklas Beste noch nicht. Sie dürfen sich vorerst bei der U20 für höhere Aufgaben empfehlen. DFB-Trainer Meikel Schönweitz nominierte das Bremer Duo für die Partie gegen Tschechien (7. September). "Die U20-Nationalmannschaft setzt sich aus Spielern der Jahrgänge 1999 und 1998 zusammen", sagte Schönweitz: "Das sind jene Jahrgänge, die in diesem beziehungsweise im vergangenen Sommer den Juniorenbereich verlassen haben und nun in den Seniorenbereich eingetaucht sind. Das stellt einen ganz entscheidenden und spannenden Schritt dar, zumal sie sich ab sofort im vielzitierten 'Erwachsenenfußball' durchsetzen müssen. Dies geschieht auf den unterschiedlichsten Ebenen und mit unterschiedlicher Geschwindigkeit."

Genau das trifft auch auf Eggestein und Beste zu. Während Ersterer inzwischen ein fester Teil von Werders Bundesligakader ist und nun auch vermehrt zu Einsätzen kommt, will Beste an der Weser erst einmal auf sich aufmerksam machen.