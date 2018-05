Auch beim letzten Werder-Heimspiel in dieser Saison war die Hütte wieder voll. Das Weserstadion war bei der Partie gegen Bayer Leverkusen (0:0) mal wieder ausverkauft – zum zwölften Mal in dieser Saison. Insgesamt verzeichnete das Stadion laut Vereinsangaben in dieser Bundesliga-Spielzeit eine Auslastung von 98,39 Prozent – unter Berücksichtigung, dass nicht immer 42.100 Zuschauer aufgrund von polizeilichen Auflagen zugelassen waren.

Die Heimspiele gegen Mainz, Wolfsburg und Hoffenheim ziehen den Schnitt ein wenig nach unten, weil diese Klubs nur einen kleinen Anteil ihres Gästekontingents in Anspruch nahmen. Beim Zuschauerschnitt liegt Werder laut „transfermarkt.de“ in der Bundesliga auf dem elften Rang – mit 40.952 Besuchern pro Heimspiel.

Unter Florian Kohfeldt ist das Weserstadion eine Festung: Die vergangenen zwölf Liga-Heimspiele blieb Werder ungeschlagen. Das darf in der kommenden Saison gerne so weitergehen.