An der Spitze steht die größte Arena: Der Signal Iduna Park in Dortmund ist laut eines Rankings des Verbraucherportals „Testberichte.de“ das beliebteste Fußballstadion Deutschlands. Untersucht wurden alle Spielstätten von der 1. bis zur 3. Liga auf Grundlage aller verfügbaren Google-Rezensionen, wodurch das Ergebnis letztlich allerdings nicht wirklich repräsentativ ist. Die Heimat des BVB ziert die Spitze der Statistik dank einer durchschnittlichen Bewertung von 4,7 Sternen bei über 20.000 Bewertungen. Auf Platz zwei folgt das Stadion An der Alten Försterei von Aufsteiger 1. FC Union Berlin (4,7/3.000), dahinter rangiert die Allianz Arena des FC Bayern München (4,6/35.000).

Für das Bremer Weserstadion reicht es zum 14. Platz. Exakt 7001 Nutzer gaben ihre Bewertung ab, letztlich ergab sich ein Durchschnittswert von 4,5. Am Ende des Rankings liegt die Flyeralarm Arena in Würzburg (3,8/150), die Brita-Arena in Wiesbaden (3,9/951) schneidet nur minimal besser ab.

Das komplette Ranking gibt es hier.