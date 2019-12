Philipp Bargfrede warf sich in jeden Zweikampf, wie hier gegen Wolfsburgs Sturmriesen Wout Weghorst. (dpa)

Es mag unzählige Unterschiede geben zwischen dem Fußball in der Bundesliga und in der Kreisliga, doch nach einem gewonnenen Spiel sind alle Fußballmannschaften gleich, egal auf welchem Niveau sie spielen. Die Stimmung ist gelöst, Spieler liegen sich in den Armen. Irgendjemand dreht die Musik in der Kabine auf, es gibt was zu trinken, und man freut sich einfach über diesen Erfolg, ganz besonders wenn es ein wichtiger war. Am Sonntagabend schallte also laute Stimmungsmusik durch die Gänge der Wolfsburger Arena, wenn jemand die Tür der Werder-Kabine öffnete. Ein Ordner schleppte eine Kiste Bier herbei. Ob sie für die Bremer Mannschaft war, ist nicht überliefert. Es ist aber gut vorstellbar, denn die Werder-Profis zeigten sich nach dem 3:2 in Wolfsburg durchaus in Feierstimmung. „Ein bisschen Gute-Laune-Musik gehört dazu nach solch einem Spiel“, sagte Philipp Bargfrede.

Schlechte Laune gab es schließlich auch genug in den vergangenen Wochen. Acht Ligaspiele in Folge ohne Sieg hinterlassen Spuren, das lässt sich gar nicht vermeiden. Also betonte Florian Kohfeldt: „Die Spieler sollen das jetzt genießen, das wird uns was geben für die nächsten Wochen.“ Natürlich war Werders Cheftrainer auch selbst erleichtert über das Ende der Negativserie. Er hatte vor der Partie Mut und Leidenschaft eingefordert. Hätte seine Mannschaft diese Attribute nun vermissen lassen, hätte Kohfeldt ziemlich blöd dagestanden.

Bittencourt setzt ein Zeichen

Es kam anders. Werder war von der ersten Minute an voll da, nahm den Kampf gegen die physisch überlegenen Wolfsburger an. Gut eine Viertelstunde war gespielt, da sprintete Leo Bittencourt dem mehr als 20 Zentimeter größeren John Anthony Brooks wie wild hinterher, als entscheide dieser eine Zweikampf über Sieg oder Niederlage. Sichtlich beeindruckt ließ sich Brooks den Ball von Bittencourt stibitzen, ohne echte Gegenwehr zu leisten. „Die Leidenschaft und der Wille müssen immer da sein. Die fußballerischen Qualitäten haben wir sowieso“, unterstrich Bittencourt, der mit gutem Beispiel voranging.

Mit dem Ex-Hoffenheimer, der zuletzt erkältet gefehlt hatte, und Philipp Bargfrede, der den Vorzug vor Nuri Sahin erhielt, hatte Kohfeldt im Mittelfeld bewusst auf zwei giftige Spieler gesetzt, die beim Gegner Respekt erzeugen können. Als William vor dem Bremer Elfmeter Faxen machte, um den Schützen Milot Rashica zu verunsichern, war es nicht von ungefähr Bargfrede, der dem Wolfsburger ein paar Takte sagte. „Es ging darum, von Anfang an voll dagegen zu halten. Wir wollten Aggressivität und Leidenschaft auf den Platz bringen“, unterstrich der Bremer Mittelfeldabräumer.

Es gab noch einige kleine Aktionen mehr, in denen die Bremer deutlich zeigten, dass sie sich nichts gefallen lassen wollten. Dazu spielten sie mutig, liefen die Gegenspieler immer wieder an und setzten auf ein hohes Pressing. Hinten agierte Werder mit einer Viererkette. Auch das war gewagt. So kam es zu vielen direkten Duellen mit den starken Wolfsburger Offensivleuten, und die Bremer Abwehrspieler wehrten sich nach Kräften. Doch wie hatte es Kohfeldt geschafft, einer Mannschaft, die beim 1:2 gegen Schalke noch über weite Strecken verunsichert gewirkt hatte, so viel Mut und Entschlossenheit einzuimpfen?

Anruf bei Bode

Wichtig dabei war für den Coach ein Telefonat mit Aufsichtsratschef Marco Bode unter der Woche. Kohfeldt rief den Ex-Nationalspieler an und bekam sofort gute Laune, denn als Bodes Klingelton ertönt der Song, der das Genre Gute-Laune-Musik erst begründete: „Don’t Worry, Be Happy“. Auch das Telefonat verlief positiv. „Marco hat mir gesagt, dass es völlig in Ordnung ist, in gewissen Phasen mal Selbstverständlichkeiten zu wiederholen“, erzählte Kohfeldt. Also arbeitete der Trainer mit seinen Spielern an den Grundlagen wie Mut und Leidenschaft, auch wenn es nie ein Einstellungsproblem gegeben habe, wie er betonte.

Kohfeldt zeigte dem Team Szenen aus seiner Anfangszeit als Chefcoach vor zwei Jahren. „Mit Struktur und Plan hatte das damals wenig zu tun. Aber da war diese Einstellung: Ich gehe da jetzt hin und mache das jetzt. Die war gegen Wolfsburg auch da, in Zukunft können wir dann gerne auch wieder besseren Fußball zeigen.“

Das schöne Spiel, der Ballbesitzfußball mit Plan, die taktischen Feinheiten – all das, was Kohfeldt sonst so wichtig ist, stellte er dieses Mal hintenan. „Die Basics waren bei uns das Thema der Woche“, fasste Bittencourt zusammen. Gewinnen, egal wie, darum ging es. Hauptsache, diese verdammte Serie endet endlich. „Fußballerisch war es nicht das beste Spiel, was wir je gemacht haben“, gab Kohfeldt zu, um dann hinzuzufügen: „Scheiß egal.“

Die Mannschaft hatte ihren Trainer verstanden, das bewies sie auf dem Platz. Daran gezweifelt hatte Kohfeldt ohnehin nicht. „Ich habe im Vorfeld großes Vertrauen der Mannschaft gespürt. Dass sie unbedingt diesen Weg gehen und diesen Fußball spielen will. Das hat mich unglaublich bestärkt“, sagte der Trainer. „Es gab nie im Ansatz Zweifel daran, ob wir es richtig machen.“ Dazu kam die bedingungslose Rückendeckung von Sportchef Frank Baumann: „Baumi hat immer gesagt: Wir werden belohnt, wir gehen da durch, wie lange es auch dauert."

Mutige Einwechslungen

Der Trainer lebte den unbedingten Siegeswillen vor, wechselte mit Josh Sargent und Claudio Pizarro zwei Stürmer ein, als die Partie auf des Messers Schneide stand. „Wir wollten unbedingt gewinnen. Das zu dokumentieren war auch in meinem Kopf bei den Einwechslungen.“ Kohfeldts Pläne sind am Ende aufgegangen. Die Mannschaft bot einen leidenschaftlichen Kampf. Dazu stachen einzelne Spieler heraus wie Doppeltorschütze Milot Rashica oder Torwart Jiri Pavlenka, der nach langer Zeit mal wieder ein echter Matchwinner war. Maximilian Eggestein bereitete den Siegtreffer vor, das sollte ihm nach schwierigen Wochen Auftrieb geben. Ludwig Augustinsson ist nach seiner langen Verletzungspause sofort voll da.

Es gab viel Positives zu berichten aus Werder-Sicht, doch trotz der gelösten Stimmung und der Gute-Laune-Musik ist natürlich längst nicht alles gut. „Es ist noch nichts geschafft. Wir müssen weiterarbeiten und gewinnen", verdeutlichte Kohfeldt. Die Spieler wussten die Situation ebenfalls realistisch einzuschätzen. „Wir kriegen in fast jedem Spiel zwei Gegentore. Darüber müssen wir reden, das darf nicht passieren“, bemängelte Bittencourt. Und Eggestein stellte klar: „Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Der Sieg ist aber nichts wert, wenn wir gegen Paderborn nicht nachlegen.“