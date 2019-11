In der Ostkurve brodelt es derzeit gewaltig. (nordphoto)

Der Banner-Streit geht weiter. Nachdem Polizei und Ordner am Mittwoch bei Werders Pokalspiel gegen Heidenheim zwei Spruchbänder aus dem Stadion entfernten, haben jetzt vier Ultra-Gruppierungen Erklärungen zu dem Vorfall abgegeben. Laut Werder wurden die Banner, die sich gegen den Verkauf der Stadionnamensrechte richten, an nicht genehmigten Stellen aufgehängt. Die „HB-Crew“ und die „Wanderers Bremen“ schreiben dazu in einer gemeinsamen Erklärung: „Die beiden Banner wurden vor dem Spiel über Block 1 und Block 53 positioniert. Sie hingen exakt an den gleichen Positionen wie schon beim ersten Pokalspiel gegen Delmenhorst in dieser Saison. Im Nachgang an das Spiel wurden keinerlei Andeutungen gemacht, dass dort bei einem weiteren Pokalspiel keine (Fanklub)-Banner hängen dürfen.“

Werder hatte die Fans nach eigenen Angaben im Vorfeld in einer E-Mail informiert, dass die Spruchbänder nicht dort hängen dürfen. Die Ultras geben nun an, dass darin gestanden habe, die Werbung über Block 1 und 53 dürfe bei Ligaspielen nicht verdeckt werden. „Es wurde aber keineswegs auf ein Pokalspiel Bezug genommen“, schreiben die Fans und führen weiter aus: „Stattdessen wurde kurz vor Spielbeginn als Grund genannt, dass der DFB im Pokal in seinen Statuten das Aufhängen von Bannern auf den Stadion-Geraden untersagt. Ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht ist unerheblich, da es vollkommen im Gegensatz zu unserem Ausleben des Fandaseins steht.“

Traurig und wütend

Als Ordner ein Banner mit der Aufschrift „Immobilienhaie! Vorsicht, bissig!“ entfernen wollten, kam es zu Auseinandersetzungen und die Polizei unterstützte den Ordnungsdienst. Aus Protest verließen Teile der Ultras danach während des Spiels das Stadion. „Aufgrund der Vorfälle war es uns und den anderen Ultragruppen nicht möglich unsere Mannschaft weiter zu unterstützen. Wir sind traurig und wütend über diesen Umstand. Das brutale Vorgehen der Polizei ist ein direkter Angriff auf das fanpolitische Engagement der Fanszene und die Meinungsfreiheit in unserem Stadion, den wir nicht unbeantwortet lassen konnten“, schreiben die Ultra-Gruppen „Infamous Youth“ und „Caillera Ultras“, die ebenfalls eine gemeinsame Erklärung abgaben.

Die Polizei schilderte den Vorfall am Übergang zwischen Ostkurve und Nordtribüne in einer Mitteilung wie folgt: „Kurz nach Beginn der ersten Spielhälfte wurde der Ordnungsdienst im Stadion bei dem Versuch ein Banner zu entfernen, bedroht und körperlich angegriffen. Einsatzkräfte, die den Ordnern zu Hilfe kamen, wurden durch Tritte und Schläge ebenfalls angegriffen. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt. Das Transparent wurde im Anschluss durch die Polizei an den Veranstalter übergeben.“ Diese Schilderung deckt sich mit den Angaben von Vereinsseite. Die Ultras schreiben ihrerseits von „mehreren Verletzten“.

Als Teile der Ultras das Weserstadion verließen, jubelten andere Zuschauer. Es gab auch hämische Gesänge aus dem Oberrang der Ostkurve. Dazu schreiben „Infamous Youth“ und „Caillera Ultras“: „Enthusiasmus entwickeln diese Wutfans nur dann, wenn sie sich echauffieren können. Wir wissen seit vielen Jahren, dass es mit diesen Leuten keine gemeinsame Basis gibt.“ Es herrscht also reichlich Konfliktpotenzial unter den Werder-Anhängern. Die Lage könnte sich noch weiter verschärfen. Beim Freiburg-Spiel am Sonnabend dürfen die beiden Banner, die den ganzen Konflikt auslösten, aufgehängt werden, allerdings nicht an den vom Verein untersagten Stellen.