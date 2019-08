Schon im vergangenen Sommer liefen die Telefone heiß zwischen Bremen und Dortmund. Werders Sportchef Frank Baumann wickelte damals mit BVB-Sportdirektor Michael Zorc zunächst den Verkauf von Thomas Delaney ab, der für 20 Millionen Euro von der Weser ins Ruhrgebiet wechselte. Wenige Wochen später schnappte sich Baumann einen Dortmunder ablösefrei, Nuri Sahin kam kurz vor Ende des Transferfensters zu Werder. Auch jetzt arbeiten Zorc und Baumann an einem für beide Seiten sinnvollen Deal. Es geht um Innenverteidiger Ömer Toprak, der bei den hochkarätig besetzten Borussen nicht mehr wirklich gebraucht wird, in Bremen aber sofort Stammspieler sein könnte.

Dass Werder überhaupt eine Chance hat, einen Spieler wie Toprak zu verpflichten, wirkt in der jetzigen Situation wie ein Geschenk des Himmels. Wegen der langfristigen Ausfälle der Innenverteidiger Milos Veljkovic (Zehenbruch) und Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss) läuft die Bremer Abwehr seit Wochen im Energiesparmodus, damit bloß nichts mehr passiert. Inzwischen setzte sich im Verein die Meinung durch, dass die schnellstmögliche Verpflichtung eines Innenverteidigers nun doch absolute Priorität genießt; auch deshalb rückte der Transfer eines zusätzlichen Außenbahnspielers wie Benjamin Henrichs in den Hintergrund, zumal dessen Klub AS Monaco weiterhin nicht an einem Leihgeschäft interessiert ist. Für Trainer Florian Kohfeldt und die hohen Ambitionen des Teams in Richtung Europa wäre es ein Desaster, wenn sich die personelle Lage in der Abwehr zum Saisonstart weiter zuspitzen würde und vielleicht auch deshalb wichtige Punkte im Kampf um die Rückkehr in den Europacup verspielt würden.

Im Supercup gegen Bayern ganz stark

Um das zu verhindern, käme ein international erfahrener Mann wie Toprak gerade recht. Der 30-Jährige würde Werders Abwehr sogar sofort auf ein neues Level heben. Das wurde deutlich, als Toprak am Wochenende mit dem BVB gegen Bayern den Supercup gewann und vor einem Millionenpublikum in der Startelf überzeugte. Das Fachmagazin „kicker“ würdigte Topraks Leistung gegen die Stars des Rekordmeisters mit der Note 2 und erhob ihn zum besten Abwehrspieler auf dem Feld.

Im Grunde ist Toprak kein Spieler der Kategorie, die für Werder in diesem Sommer realistisch ist. Erst 2017 war der Abwehrspieler für 12 Millionen Euro vom Champions-League-Verein Bayer Leverkusen zum Meisterschaftskandidaten Borussia Dortmund gewechselt, hinzu kam ein ordentlicher Gehaltssprung auf geschätzte sechs Millionen Euro pro Jahr. Das sind nicht Werders Dimensionen. Doch nun könnte sich Baumanns Geduld auszahlen, auf eine besondere Gelegenheit gewartet zu haben. Denn durch die Rückkehr von BVB-Idol Mats Hummels geriet mächtig Bewegung in die Defensive der Borussen. Als Trainer Lucien Favre nun durchblicken ließ, den bisherigen Verkaufskandidaten Julian Weigl behalten zu wollen, öffnete sich für Werder die Tür zu Toprak. Denn Zorc will und muss den XXL-Kader des BVB weiter verkleinern, er hat vor allem in der Defensive „ein Überangebot an Spielern“ ausgemacht.

Es geht nicht um eine hohe Ablöse

Um eine hohe Ablöse geht es dem BVB nicht. Längst erwirtschafteten die Dortmunder genügend Transfererlöse, um die zuvor erheblichen Ausgaben für neue Stars wie Thorgan Hazard, Julian Brandt oder eben Hummels ausgleichen zu können. Für Toprak schwebt dem BVB nur eine Ablöse von vier bis fünf Millionen Euro vor; wichtiger ist den Schwarz-Gelben, die Gehaltskosten einzusparen.

Für Werder sind aber auch diese vier bis fünf Millionen in diesem Sommer als Ablöse nicht darstellbar. Die Bremer erzielten kaum nennenswerte Transfererlöse und wollten lieber ihren Kader zusammenhalten. Werder gab aber schon knapp zehn Millionen Euro für den Kauf von Niclas Füllkrug und Marco Friedl aus. Seither ist Ebbe in der Kasse. Um bei einem Spieler wie Toprak dennoch zuschlagen zu können, wird an kreativen Lösungen gearbeitet. Eine Variante ist dabei, dass Werder den Spieler zwar jetzt kauft, aber erst später die Ablösesumme bezahlt, das ginge auch in Raten. Eine andere Option ist, den Spieler zunächst auszuleihen und vertraglich zu regeln, dass er nach der Saison gekauft werden muss. Beide Wege würden Werder einen Top-Neuzugang für die Abwehr bescheren. Aber: Fix ist der Wechsel noch nicht.

Toprak müsste auf Gehalt verzichten

Der letzte, aber erhebliche Haken: Toprak müsste deutliche Gehaltseinbußen akzeptieren, wie es auch Nuri Sahin im Vorjahr machte. Denn Werder ist nicht bereit, sein Gehaltsgefüge zu sprengen; das machte der Verein schon beim Vertragspoker von Ex-Kapitän Max Kruse deutlich. Wie es heißt, soll Toprak bereit sein, mit der Aussicht auf einen Stammplatz in Bremen auf Gehalt zu verzichten. Jedoch beschäftigt sich auch der italienische Erstligist US Sassuolo mit Toprak. Die Ablöseforderung des BVB ist für diesen Klub kein Problem, aber mit dem Spieler gibt es noch keine Einigung, heißt es in Italien.

Toprak wäre ein Coup, für den sich Baumann feiern lassen dürfte. Seit Tagen erträgt Werders Sportchef den öffentlichen Druck. Fans, Trainer und Medien warten auf Neuzugänge. Baumann blieb seiner Linie treu, nicht irgendeinen Spieler präsentieren zu wollen. „Wir haben gewisse Ansprüche“, erklärte er, „und wir werden deshalb erst einen Transfer machen, wenn für uns alles passt. Die Qualität des Spielers und die wirtschaftliche Seite.“

Eine Investition in die Gegenwart

Einen Makel müsste auch Werder bei der Verpflichtung von Toprak akzeptieren: Der 27-fache türkische Nationalspieler hat den Höhepunkt seiner Karriere gewiss nicht mehr vor sich, eine Wertsteigerung ist nicht zu erwarten. Eher das Gegenteil. Toprak wäre eine Investition in die Gegenwart und würde die Wahrscheinlichkeit auf eine mehr als stabile Saison erhöhen. Gelingt die Verpflichtung nicht, muss Werder schnell einen Plan B umsetzen. Und das wieder kreativ.

Toprak hatte im Juni 2009 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt, als er auf einer Kartbahn im Breisgau schwer verunglückte. Damals galt der 19-Jährige beim SC Freiburg als eines der größten Abwehrtalente überhaupt. Bei dem Unfall war Benzin ausgelaufen und in Flammen aufgegangen, Toprak erlitt schwerste Verbrennungen. Doch er kämpfte sich zurück – ins normale Leben, und in den Bundesligafußball. Bei Werder könnte er das wieder dauerhaft als Leistungsträger auf dem Platz genießen.