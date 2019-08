Bremen. In seinem Gesicht war ein kurzes Zucken zu erkennen, als Florian Kohfeldt gefragt wurde, wie sich Werder in der nun anstehenden Woche denn so auf Atlas Delmenhorst vorbereiten würde. „Das ist ein Pokalspiel! Nächste Woche ist ernst!„, sagte Kohfeldt mit derartigem Nachdruck, dass die Ausrufezeichen nicht zu überhören waren. Wem sie doch durch die Ohren gerutscht waren, sagte er es nach dem Testspiel gegen Everton noch einmal in aller Deutlichkeit: „Wir werden alles tun, aber nicht Delmenhorst auf die leichte Schulter nehmen.“

Der Gedanke liegt ja nahe, Delmenhorst ist 5. Liga. Werder spielt im heimischen Weserstadion. Die Kulisse, die Partie ist mit 41500 Zuschauern ausverkauft, dürfte eher die Amateure beeindrucken. Es fallen auf den ersten Blick nicht viele Gründe ein, die für einen Sieg Delmenhorsts sprechen. Für Kohfeldt ist es dennoch ein Pflichtspiel, wie jedes Saisonspiel ein Pflichtspiel ist. „Wir gehen das in der Vorbereitung an wie jedes Bundesligaspiel", sagt Kohfeldt. „Jetzt ist Wettkampfwoche." Entsprechend läuft die Vorbereitung. Dazu gehört auch, den Gegner genau zu analysieren. Für den Trainer heißt das: „Ich werde Delmenhorst noch zweimal 90 Minuten anschauen, aber nicht live."

Der Kader gegen Delmenhorst dürfte zu großen Teilen mit dem aus dem Test gegen Everton identisch sein. Ein großes Fragezeichen steht hinter Ludwig Augustinsson. Aufgrund von Problemen im linken Bein setzt er seit über einer Woche mit dem Training aus. Dienstag soll er wieder einsteigen, so ist es zumindest geplant. Ob es wirklich klappt? „Wir müssen bei Ludwig abwarten", sagt Kohfeldt vorsichtig.

Sie wollen kein Risiko eingehen, dass aus der bisher kurzen Pause eine immer längere wird. „Vor knapp zehn Tagen haben wir entschieden, wir wollen so etwas nicht in die gesamte Saison reintragen„, sagt Kohfeldt. „Auch dieser Aspekt wird am Sonnabend eine Rolle spielen.“ Einen Einsatz, der mit Zweifeln behaftet wird, wird es gegen Delmenhorst nicht geben. Sonst spielt erneut die Viererkette, die schon gegen Everton kein Gegentor zugelassen hat.