Noch wartet Johannes Eggestein auf den Durchbruch bei Werder. Zwar ist das Sturmtalent in der laufenden Saison bereits zu seinen ersten drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen und bereitet sich aktuell mit den Profis in Spanien auf die Rückrunde vor. Gespielt aber hat Eggestein zuletzt bloß für die U23 in der dritten Liga. Trainieren mit den Profis, spielen mit dem Nachwuchs – bleibt es auch im neuen Jahr dabei? Oder rückt der 19-Jährige wieder näher ran an die Bundesligamannschaft? Werder-Trainer Florian Kohfeldt will sich da noch nicht in die Karten schauen lassen, hat am Donnerstag aber eine zeitnahe Entscheidung angekündigt.

„Wir werden Mitte der nächsten Woche entscheiden, wie die Planungen für Johannes aussehen“, sagte Kohfeldt. Wobei das nun ultimativer klingt, als es gemeint ist. Denn: „Wir werden weder konsequent sagen, dass er in der U23 ist, noch, dass er bei den Profis ist. Er wird definitiv bei uns trainieren, das steht außer Frage.“ Ob er aber auch spielen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. „Ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass er näher heranrückt und auch zu Einsätzen kommt“, sagte Kohfeldt bloß.

Der Werder-Trainer hatte den jungen Angreifer nach seiner Amtsübernahme Ende Oktober umgehend in die U23 zurückversetzt. Eggestein sollte dort Spielpraxis sammeln, konnte in der dritten Liga aber kaum auf sich aufmerksam machen. Kohfeldt warb deshalb einmal mehr um „Geduld mit dem Jungen. Wir tun ihm keinen Gefallen damit, ihn jetzt als Hoffnungsträger aufzubauen“.

Bereits kurz vor Weihnachten hatte der Trainer im MEIN-WERDER-Interview erklärt, dass er von Johannes Eggestein überzeugt sei und ihm eine Bundesligakarriere zutraue. „Deshalb denke ich, dass wir seine Entwicklung eng begleiten sollten“, hatte Kohfeldt gesagt und verraten, dass sich die beiden bereits seit einiger Zeit einmal in der Woche zu einem persönlichen Gespräch treffen.