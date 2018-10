Für Klaassen lief es in Everton zuletzt bekanntlich nicht mehr so gut. Und so gab es im Winter den Moment, der für den Mittelfeldspieler bereits alles hätte verändern können. So meldete sich nämlich der SSC Neapel bei seinem damaligen Arbeitgeber. "Der Trainer hat mir davon am letzten Tag vor der Transfer-Deadline erzählt", sagte Klaassen im Gespräch mit dem "Algemeen Dagblad". Die Kürze der Zeit entpuppte sich letztlich auch als Problem, denn solch einen Wechsel wolle man schließlich nicht in so wenigen Stunden entscheiden", sagte der Niederländer weiter. "Es war schade, dass es nicht geklappt hat."

Und so nahm Klaassen einen neuen Anlauf in England, musste aber schnell erkennen, dass er auch weiterhin keine große Rolle spielen würde. Das wiederum war die Chance für Werder in den vergangenen Wochen. Die Ablösesumme war mit 15 Millionen Euro Bremer Rekord, was zugleich die Erwartungen an Davy Klaassen erhöht. "Wenn du von einem Klub geholt wirst, hast du aber immer Druck", sagte der 25-Jährige.

Den kompletten Artikel – in niederländischer Sprache – gibt es hier.