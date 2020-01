Wohin führt Werders Weg in dieser Saison? Wir blicken voraus. (nordphoto)

Steigt Werder ab? Oder wird doch alles gut? Welche Probleme zeichnen sich ab? Die vier WK-Flutlicht-Reporter blicken voraus auf die Rückrunde.

Jean-Julien Beer

Schon im Februar werden wir wissen, ob Werder eine realistische Chance auf den Klassenerhalt hat. Das ist keine Miesmacherei, sondern ergibt sich aus dem Spielplan: In drei der ersten vier Rückrundenspiele geht es gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf: Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und Union Berlin. Hier muss Werder sofort wichtige Punkte holen, um in der Tabelle nicht abgehängt zu werden und die Konkurrenten nicht enteilen zu lassen. Hinzu kommt ein Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Unterbrochen werden diese Sechs-Punkte-Spiele gegen die Kellerklubs noch vom Pokalspiel gegen Borussia Dortmund. Diese englische Woche gleich zu Beginn des Februars wird Werder auch körperlich alles abverlangen. Der Februar endet mit zwei heiklen Aufgaben: Erst geht es zum jetzigen Tabellenführer RB Leipzig, nur sieben Tage später kommt erneut Dortmund ins Weserstadion.

Das sind sieben komplizierte Spiele in sechs Wochen. Es bleibt also nicht viel Zeit, sich zu sammeln und den Werder-Fußball wiederzubeleben. Schafft Werder einen guten Start in die ersten Wochen der Rückrunde, kann die Mannschaft auch den Klassenerhalt schaffen. Gelingen in den ersten Wochen aber weder Besserung, noch Punkte – dann werden alle Zweifel wachsen. Und Beispiele wie der VfB Stuttgart oder der Hamburger SV zeigen, welche (selbst-)zerstörerischen Prozesse dann beginnen können.

Christoph Bähr

Florian Kohfeldt hat es sehr griffig formuliert. Für Werder sei die laufende Saison bisher „ein ständiges Umgehen mit Frustrationserlebnissen“, sagte der Werder-Trainer kürzlich. Und es zeichnet sich in der Wintervorbereitung bereits ab, dass die Spielzeit genau so weitergeht. Verletzungen begleiten Werder im neuen Jahr weiterhin, die Formkrisen vieler einzelner Spieler werden nicht im Handumdrehen verschwinden. Die Mannschaft wird sich durch die Rückrunde quälen.

Kommen keine weiteren Neuen, fehlt es im Mittelfeld weiterhin an Alternativen. Und vorne stellt sich nach wie vor die Frage, wer die Tore schießen soll, wenn Milot Rashica mal einen schlechten Tag erwischt. Immerhin: Zugang Kevin Vogt dürfte die Abwehr etwas stabiler machen – genauso wie Ömer Toprak und Niklas Moisander, sofern sie mal für längere Zeit fit bleiben. Wenn zusätzlich zumindest ein paar Spieler wie Maximilian Eggestein oder Davy Klaassen zurück zu alter Stärke finden, könnte das immerhin reichen für den Klassenerhalt. Bis dahin wird es aber ein langer, harter Kampf mit mehreren Rückschlägen. Wahrscheinlich muss Werder bis zum Schluss zittern.

Christoph Sonnenberg

Wer sich durch Kommentarspalten müht oder bei Facebook und Twitter die Gemütslage der Werderfans erspüren will, braucht nicht lange um zu erkennen, dass die grün-weiße Seele arg angeschlagen ist. Das ist verständlich, wenn man schaut, was auf der Haben-Seite steht: 14 Punkte nach 17 Spielen, 41 Gegentore und Platz 17. Als Verstärkung, die eigentlich in allen Mannschaftsteilen gut tun würde, ist bisher nur Kevin Vogt ausgeliehen worden.

Warum also soll es besser werden in der Rückrunde? Viele Argumente hat der bisherige Verlauf der Vorbereitung dafür nicht geliefert. Der Vorteil der aktuellen Stimmungslage ist: schlechter kann sie kaum noch werden. Die Erwartungshaltung kommt im Gleichschritt daher, sie tendiert zum Abstieg.

Leicht wird es nicht, am Schluss bleibt Werder aber drin. Dafür spricht, dass Vogt eine Sofort-Hilfe ist, eine wichtige. Verstärkt auf eine Dreierkette zu setzen, zeigt, dass Florian Kohfeldt bereit ist für Veränderungen, wo sie nötig sind: in der löchrigen Defensive. Wer die Spieler reden hört, spürt, dass sie verinnerlicht haben, gegen den Abstieg kämpfen zu müssen. Und dann sind da die Bremer Fans, die immer dann, wenn es eng wird, zu Höchstform auflaufen und die Mannschaft antreiben.

Malte Bürger

Die Erinnerungen sind noch frisch. An die Rückrunde des Vorjahres sowieso, als Werder satte 31 Punkte holte. Oder an die Spielzeit 2016/17, als Max Kruse und Fin Bartels die Gesichter einer spektakulären zweiten Saisonhälfte waren, in der die Bremer mit 29 gewonnenen Zählern und phasenweise begeisterndem Fußball aus den Niederungen der Tabelle kletterten.

Solch eine Serie - „einen Flow“, wie es Maximilian Eggestein in dieser Woche genannt hat - bräuchte es auch dieses Mal. Allein die Aussicht ist trübe. Das Bremer Gerüst wirkt weiter zu fragil, um konstante Leistungen auf hohem Niveau garantieren zu können. Vielmehr drohen neue Verletzungen oder Formkrisen das Konstrukt empfindlich zu beschädigen, wenn nicht gar zum Einsturz zu bringen. Ruft die erste Reihe ihre zweifelsfrei vorhandene Qualität nicht ab oder ist aus genannten Gründen verhindert, drängen sich dahinter bislang keinerlei Stellvertreter für große Taten auf.

Auf dieser wackeligen Basis lässt sich nur schwer und schon gar nicht schnell klettern. Deshalb muss es in diesem Jahr ein langer Atem richten. Alle Beteiligten werden reichlich Geduld und starke Nerven brauchen, damit am Ende auch wirklich der Klassenerhalt feststeht. Denn dieser ist trotz allem mit diesem Kader Pflicht.