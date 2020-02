Immer vollen Einsatz: Devie Selke gegen Augsburgs Uduokhai. (dpa)

Der gewünschte Stürmer ist am letzten Transfertag gekommen, die erwünschte Wirkung hatte Davie Selke beim 1:2 in Augsburg noch nicht. Zu wenig Durchschlagskraft entwickelte die Bremer Offensive auch bei der elften Niederlage in dieser Saison trotz des Zugangs aus Berlin. Von einer Verunsicherung will Selke aber nichts merken: „Die Mannschaft ist nicht verunsichert. Wir sind in einer Phase, in der die Ergebnisse ausbleiben. Jetzt müssen wir den Umschwung erzwingen."

Dafür, um diese Willensleistung auf dem Platz umzusetzen, ist Selke geholt worden. „Unangenehm zu sein, Präsenz zu zeigen auf dem Platz, vorne im Strafraum„, beschreibt Selke seine Aufgabe für Werder, als er am Sonntagvormittag offiziell vorgestellt wurde. Das habe in Augsburg in Ansätzen schon geklappt, soll in den nächsten Wochen und Monaten aber noch effektiver werden: „Wir lernen uns noch besser kennen. Besonders meine Laufwege, die ich gerne in die Tiefe setze.“

Der Transfer hing an Hertha

Dass er diese Läufe künftig für Werder macht, hat sich erst in der vergangenen Woche entschieden, der letzten der Transferperiode des Winters. „Es waren zwei Tage mit sehr intensiven Gesprächen. Ich habe so oft am Telefon gehangen wie noch nie„, sagt Selke. Dabei ging es nicht in erster Linie um seine Entscheidung, zu Werder zurückzukehren. „Werder ist für mich ein besonderer Verein, ich habe mich bewusst für Werder entscheiden.“ Viel mehr lag es an Hertha BSC.

„Es ging darum, ob Hertha ja oder nein sagt„, erklärt Selke. Um die Frage, ob mit Werder ein möglicher Konkurrent im Abstiegskampf gestärkt werden soll. Aber auch, ob eine Einigung bei der Höhe der Ablösesumme erzielt wird und auch bei den Zahlungsmodalitäten. Dass Werder tief im Abstiegskampf steckt, hat für Selkes Entscheidung übrigens keine Rolle gespielt. „Damit habe ich mich nicht beschäftigt.“

Bis 2021 ist er von Hertha ausgeliehen. Ist Werder dann erstklassig, greift eine Kaufverpflichtung von rund 12 Millionen Euro. Selke geht davon aus, dass es so kommen wird – denn auch mit einem Bremer Abstieg hat er sich noch nicht beschäftigt.