Fast genau vor 20 Jahren brach die Hölle über Uli Hoeneß herein. Die Bayern waren zu Gast bei Werder, es war das zweite Auswärtsspiel des Rekordmeisters, nachdem Hoeneß die Daum-Affäre losgetreten hatte. Das Bremer Weserstadion explodierte förmlich, es regnete Münzen und Feuerzeuge, als Hoeneß vor dem Anpfiff durch den Tunnel kam.

Unter anderem hatte Willi Lemke diese selbst für damalige Verhältnisse ziemlich aggressive Anti-Hoeneß-Stimmung im Vorfeld des Spiels weiter angeheizt. Besuche im Weserstadion waren weder davor noch danach ein großes Vergnügen für die Bayern, aber dieser Tag im Oktober 2000 war dann doch selbst für einen wie Hoeneß sehr speziell. Am Sonntag wird wieder ein Hoeneß durch den Tunnel spazieren. Aber er wird sich weder Volkes Zorn noch Wurfgeschossen ausgesetzt sehen. Das Weserstadion wird leider wieder leer sein und Sebastian Hoeneß böte trotz seines imposanten Nachnamens ja auch kaum Angriffsfläche. Der 38-Jährige wirkt in der Bundesliga ungeachtet seiner familiären Bande als Sohn von Dieter und Neffe von Uli immer noch wie der große Unbekannte.

Hospitanzen bei Guardiola, Tuchel und Rangnick

Hoeneß ist ein Neuling, war selbst kein Profispieler in ersten oder zweiten Liga, sondern kommt wie immer mehr andere Trainer aus dem Nachwuchsbereich. Seine Karriere im Schnelldurchlauf: 173 Spiele als Spieler in Regional- und Oberligen, eins im DFB-Pokal. Trainerstationen im Juniorenbereich bei Hertha Zehlendorf, bei RB Leipzig und den Bayern. Dann ein Jahr Trainer der U 23 des Rekordmeisters, damals Aufsteiger aus der Regionalliga Bayern – und am Ende Meister in der 3. Liga. Begleitet haben Hoeneß auf seinem Weg nach oben auch dank einiger Hospitanzen unter anderem Ralf Rangnick, Thomas Tuchel, Huub Stevens und Pep Guardiola, zuletzt schaute er sich noch ein paar Dinge bei Hansi Flick ab.

Nach acht Jahren bei eher gemächlichem Tempo im Juniorenbereich ging es in den vergangenen knapp anderthalb Jahren rasant bergauf, Sebastian Hoeneß glückte der Sprung von der A-Junioren-Bundesliga über den kurzen Abstecher bei den Bayern-Amateuren direkt hinein in die Bundesliga. Das ist selbst in der heutigen Zeit ein ungewöhnlicher Aufstieg. Die Zeit in Leipzig war der Knackpunkt. Hoeneß wurde zunächst als Scout eingesetzt, lernte ein anderes Arbeitsumfeld kennen und einen alternativen Blick auf das, was noch vor ihm liegt.

Sportchef Rosen trifft gerne unkonventionelle Entscheidungen

In Leipzig galt damals noch die Rangnick-Doktrin vom Balljagen und Umschalten, hier lernte Hoeneß alles, was in diesen Spielphasen Goldstandard war. Diesen Grundbaustein nahm er mit zu den Bayern, wo Ballbesitz und Positionsspiel höchste Priorität genießen, und verband beide Ebenen ebenso geschickt wie schnell.

Über seinen Anteil am Gewinn des Drittliga-Titels scheiden sich die Geister, immerhin halfen beim ohnehin hoch veranlagten Kader immer wieder Profis wie Fiete Arp, Alphonso Davies oder Michael Cuisance aus, die deutlich über 20 Millionen Euro kosteten. Andererseits stabilisierte Hoeneß die Mannschaft aber nach einer sehr wackligen Hinserie und legte eine phänomenal starke Rückrunde hin, mit der Meisterschaft als Krönung.

In Hoffenheim erinnerte man sich an den ehemaligen Angestellten. Sportchef Alexander Rosen schaut immer auch in den Jugend- und Nachwuchsfußball und trifft gerne unkonventionelle Entscheidungen. Die TSG Hoffenheim festigte mit Hoeneß seinen Ruf, auf der wichtigsten Position im Klub überraschende ­Lösungen zu präsentieren. Hoeneß folgt auf Marco Pezzaiuoli, Julian Nagelsmann und zuletzt Alfred Schreuder. Nach einem tollen ­Saisonstart inklusive eines etwas verklärten 4:1 über die Bayern gab es zuletzt zwei Dämpfer.