Sie haben einen der schönsten Arbeitsplätze in Bremen: das Weserstadion. Doch genau dort, wo gewöhnlich Herz und Hirn des SV Werder schlagen, sollen die Mitarbeiter des Vereins in diesen Tagen möglichst nicht sein. Das gilt für die Spieler genauso wie für die Geschäftsführer, für Trainer Florian Kohfeldt und seinen Stab ebenso wie für die vielen Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der einzelnen Abteilungen.

Um jeden Publikumsverkehr zu vermeiden, sind der Fanshop, das Museum und auch die Geschäftsstelle schon seit Tagen geschlossen. Doch das bedeutet nicht, dass im Hintergrund nicht fleißig gearbeitet wird, um den Verein so gut es geht durch die Corona-Krise zu steuern. Für dieses gemeinsame Arbeiten aber gelten auch bei Werder nun besondere Regeln.

WhatsApp-Gruppen gehören zum Jobprofil

Viele Mitarbeiter sind technisch so ausgestattet, dass sie mobil von zu Hause arbeiten können. Hierbei zahlt sich nun aus, dass der Bundesligaklub schon länger einzelne Besprechungen oder Unterhaltungen per Videokonferenz führte und auch der tägliche, zuverlässige Umgang mit WhatsApp-Gruppen schon länger fest zum Jobprofil bei Werder gehörte.

Das gilt zum Beispiel auch für die Medienabteilung, die für die Journalisten vom Fernsehen, Rundfunk und den Zeitungen der erste Ansprechpartner ist, die aber auch die Homepage und die anderen Medienkanäle des Vereins bespielt. Hier gab es schon die ganze Saison über verschiedene WhatsApp-Gruppen unter den Mitarbeitern, um zum Beispiel dann schnell untereinander kommunizieren zu können, wenn ein Spieler beim Training kurzfristig ausfällt oder ein Interviewtermin verschoben werden muss. In Zeiten der Corona-Pandemie wird nun noch sehr viel mehr auf diese Weise besprochen und festgelegt.

Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt

Zusätzlich gibt es an jedem Tag verschiedene Telefonkonferenzen, im Einzelfall werden auch Videokonferenzen anberaumt, um wichtige Fragen zu besprechen und um den persönlichen Austausch nicht zu verlieren. Denn die persönlichen Kontakte sind auf ein Minimum beschränkt, was nicht nur untereinander gilt, sondern auch für geschäftliche Treffen außerhalb des Vereins. Alle Werder-Mitarbeiter wurden aufgefordert, sämtliche Meetings mit mehr als zehn Personen nicht mehr zu besuchen, also auch keine Netzwerktreffen oder ähnliche Veranstaltungen. So sollen Infektionsketten vermieden werden.

Wer noch auf der Geschäftsstelle arbeitet, für den haben sich die Regeln des täglichen Miteinanders ebenfalls verändert. Die Mitarbeiter sollen einen größeren Abstand zueinander halten, bei Besprechungen oder Konferenzen sitzt man nicht mehr direkt nebeneinander. Wer von außerhalb zugeschaltet werden kann, muss für diese Meetings nicht mehr an den Osterdeich kommen.

Anpacken statt Resignation!

Unter den Spielern wird die bestehende WhatsApp-Gruppe der Mannschaft genutzt, Trainer Kohfeldt kommuniziert von daheim aus – per Telefon, Mail, Facetime, Skype oder ebenfalls per WhatsApp. Viele Werder-Mitarbeiter sind seit Tagen auf Bremen und die umliegenden Städte verteilt, einige erledigen ihre Aufgaben auch aus Hamburg, weil die Familie dort wohnt. Die Kommunikation funktioniert dennoch reibungslos, weil sich die Werder-Kollegen konsequent auf die neuen Wege einlassen und schnell reagieren, wenn eine Meinung abgefragt wird oder Informationen ausgetauscht werden müssen. Lange Antwortzeiten, die einige Abläufe unnötig verzögern könnten, gibt es dem Vernehmen nach jedenfalls nicht.

Alles läuft konzentriert nach dem Motto: Anpacken statt Resignation! „Alle versuchen, ihren Teil beizutragen, damit Werder vernünftig durch diese Zeit kommt“, sagt Pressesprecher Christoph Pieper, der den ganzen Tag über mit allen Entscheidern im Verein auf den zur Verfügung stehenden Kanälen die Lage bespricht.

Werder zeigt sich in diesen Tagen als Arbeitgeber, der seinen Mitarbeitern viel Vertrauen entgegen bringt. Und die Mitarbeiter geben von daheim aus alles, damit sie so schnell wie möglich wieder gemeinsam an dem Ort arbeiten können, der sie alle fasziniert: im Weserstadion. Wann auch immer das wieder möglich sein wird.