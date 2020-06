Nur drei Spieler eines überragenden Teams: Robert Lewandowski (v.l.), Thomas Müller und Leon Goretzka. (dpa)

Das sind Bayerns Stärken

Die Bayern marschieren nicht nur schnurstracks zum achten Titel in Folge, sondern attackieren auch die 100-Tore-Marke in der Liga. Das allein sollte genügen, um die brutale Wucht und Gefährlichkeit der Münchener in der Offensive begreifbar zu machen. Im Schnitt fast drei Tore pro Spiel ist ein unglaublicher Wert, der durch ein nahezu perfekt orchestriertes Offensivspiel erreicht wird. Mit Hansi Flick haben es die Bayern wieder hinbekommen, den Gegner über alle Zonen des Spielfelds zu bedrohen, so variabel wie möglich anzugreifen und damit Torchancen manchmal im Minutentakt herauszuarbeiten.

Dafür baut der Rekordmeister in der Regel mit drei zentralen Spielern auf, den beiden Innenverteidigern und einem abkippenden Sechser. Die Außenverteidiger, besonders auf der linken Seite Alphonso Davies, schieben sehr hoch ins Feld, der zweite Sechser ebenfalls. Zusammen mit Thomas Müller, der durch das Zentrum und die Halbräume schleicht, stellen die Bayern also vier Spieler im Dunstkreis der Mittellinie ab, zusätzlich zu den drei Angreifern. In der Regel bildet sich so eine 3-4-3-Angriffsstruktur heraus.

Herausragendes Positionsspiel

Mit Joshua Kimmich als Verbindungsspieler zwischen Abwehr und Angriff steht einer der ballsichersten und intelligentesten Aufbauspieler überhaupt bereit, Leon Goretzka spielt dagegen eher den Box-to-Box-Spieler. Auf den Flügeln bilden sich wie in besten Ribery-Robben-Zeiten Zweierpärchen. Müller ist der Freigeist, Robert Lewandowski als zentraler Stürmer alles in einem: Wandspieler, Aushilfszehner, Strafraumstürmer, bisweilen sogar am Flügel zu finden. Zwar gibt es eine grundsätzlich geklärte Rollenverteilung, das Spiel der Bayern und der Fluss im Positionsspiel ist aber herausragend gut, sodass es für den Gegner unheimlich schwer wird, echten Zugriff zu erlangen.

Die unglaubliche individuelle Klasse aller Einzelspieler tut ihr Übriges, um die Offensivmaschien permanent am Laufen zu halten. Kommen die Bayern dann erstmal ins Rollen, kann das für den jeweiligen Gegner ganz böse enden - so wie für Werder im Hinspiel, als die Bayern in der zweiten Halbzeit förmlich über Florian Kohfeldts Mannschaft rollten und noch höher hätten gewinnen können als „nur“ 6:1. Eingespielte Mechanismen bei gleichzeitig höchster Variabilität und Kreativität plus das enorme Tempo der Spieler und in allen Spielsituationen machen die Bayern offensiv zur besten Mannschaft der Liga.

Pressing von Weltformat

Umso erstaunlicher, dass das Kernstück dieser nach der zähen Kovac-Zeit reformierten Truppe das Spiel gegen den Ball ist. Das Pressing und Gegenpressing der Münchener sucht seit geraumer Zeit seinesgleichen, und das nicht nur in der Bundesliga. Der FC Liverpool und Manchester City oder vielleicht der FC Barcelona an guten Tagen können da mithalten, viel besser als die Bayern kann man gegen den Ball aber kaum noch arbeiten. Die Dominanz der Bayern speist sich nicht wie irrtümlich immer angenommen aus dem Offensivspiel. Die totale Kontrolle entwickelt sich erst aus der dauerhaften und erfolgreichen Balljagd in allen Zonen des Spielfelds.

Keine andere Mannschaft der Liga rückt so gnadenlos und riskant in eine (offensive) Staffelung wie die Bayern, um dann bei einem Ballverkust sofort und so hoch wie möglich Zugriff zu bekommen. Das Nachrücken der Mittelfeldspieler und sogar Innenverteidiger bis an die Mittellinie verknappt den Raum für den Gegner derart, dass eigentlich immer Balldruck da ist. Manuel Neuer als Libero sichert das zusätzlich zur Restverteidigung 25 bis 30 Meter vor dem eigenen Tor ab.

Auch im Pressing bei geordnetem Spielaufbau des Gegners gehen die Bayern kaum einmal Kompromisse ein. Die Aufbaulinie des Gegners wird so hoch wie nur möglich attackiert, manchmal stellen die Bayern dafür bis zu fünf Spieler ab und suchen auch einen sehr direkten, frontalen Weg im Anlaufen. Der Gegner soll erst gar nicht in Versuchung kommen, in Ruhe von hinten aufbauen zu können. Stattdessen gibt es ein Dauerfeuer an Aggressivität und Intensität im Anlaufen, so lange die Bayern Gier und Lust darauf haben. Erst bei einer deutlichen Führung lassen diese Sequenzen ein wenig nach und die Mannschaft verteidigt dann aus einer etwas tieferen Position heraus.

Das sind Bayerns Schwächen

Wie bei allen hoch attackierenden Mannschaften ergeben sich zwangsläufig Räume für Tiefenzuspiele im Rücken der Abwehr. Da die Bayern bis zur Mittellinie durchrutschen und hinten gerne auch Mann gegen Mann spielen, sind lange Bälle hinter die Abwehrkette ein Stilmittel, um zumindest diesen Raum zu attackieren und zu bedrohen. Gleiches gilt für die Momente nach einem eigenen Ballgewinn: Geht der erste Impuls gleich nach vorne und raus aus dem Gegenpressing, sind die Chancen auf zumindest einen eigenen Angriff in Gleichzahl gar nicht so schlecht.

Im Luxuskader lässt sich kaum eine Schwachstelle ausmachen, allerdings ist Benjamin Pavard nicht in allen Spielsituationen so roboterhaft unterwegs wie nahezu alle seiner Teamkollegen. Zwar spielt Pavard eine solide Saison als rechter Außenverteidiger, hat aber gegen den Ball immer mal wieder einen schwachen Moment und sollte für Werder auch im eigenen Pressing der Spieler sein, der am ehesten attackiert wird.

Zuletzt fehlte die Frische

Der eng getaktete Spielplan nach der Coronapause hat zuletzt ein paar Spuren hinterlassen bei den Münchenern. Gegen Gladbach fehlte es ein wenig an Frische, gegen Frankfurt drohte ein zuvor über die Maßen dominiertes Spiel in der zweiten Halbzeit gegen einen dann risikofreudigen Gegner und mutig anlaufenden Gegner sogar noch zu kippen. Die Bayern wirken im Kopf und in den Beinen müde. Darauf verlassen sollte man sich allerdings nicht unbedingt, immerhin hatten Müller und Lewandowski am Wochenende ihre Zwangspause (jeweils nach Gelbsperre) und sollten einigermaßen frisch zurückkommen.

Allerdings konnten beide auch das größte Problem dieser Übermannschaft bisher nicht lösen. So komisch sich das bei 92 Toren nach 31 Spielen auch anhört, aber: Die Bayern haben ein veritables Problem mit ihrer Chancenverwertung. Dutzende hochkarätigster Möglichkeiten blieben in dieser Saison in allen Wettbewerben schon ungenutzt und kosteten Punkte oder wenigstens Kraft, wie zuletzt gegen Frankfurt, als es zur Pause eigentlich schon hätte 4:0 stehen müssen. „Chancentod“ ist dabei ausgerechnet Lewandowski selbst, mit 30 Toren aus 28 Ligaspielen schon wieder auf dem Weg zum Torschützenkönig. Mit etwas mehr Kälte vor dem Tor wäre der 40-Tore-Rekord von Gerd Müller kein unerreichbares Ziel - sondern schon längst gefallen.

Das ist der Schlüsselspieler

An sich bestehen die erste Elf und die vier, fünf Spieler dahinter nur aus Schlüsselspielern, jeder für sich hat genug Qualität, um ein Spiel zu tragen oder zu entscheiden. Den wohl größten Sprung in der Rückserie hat der bis dato aber eher vernachlässigte Leon Goretzka gemacht. Der hat nicht nur die Winter- und Coronapause genutzt, um aus einem hageren Spieler einen sogenannten Modellathleten zu machen, sondern auch seine Rolle im Team - in Abwesenheit von Thiago - zu finden.

Sechs Tore und sieben Assists, fast alle ausnahmslos wichtig in zuvor engen Partien, sind Zeugnis dieser Entwicklung seit der Winterpause. Goretzka ist der Spieler, der im Strafraum für gewöhnlich den Rückraum besetzt und dann mit einer der vielen Flanken gefunden wird. In diesem Nachrückverhalten und Timing in der Strafraumbesetzung dürfte der 25-Jährige derzeit einer der besten Spieler der Liga sein.