Hat derzeit einen schweren Stand: Werders Robert Bauer (rechts). (dpa)

Er versuchte wirklich alles. Die meisten anderen hätten sich wohl ins Bett gelegt, doch Theodor Gebre Selassie arbeitete am Donnerstag individuell im Kraftraum, obwohl ihn eine Magen-Darm-Grippe erwischt hatte. Werders Rechtsverteidiger fuhr sogar mit zum Auswärtsspiel in Mönchengladbach. Nicht im Mannschaftsbus, sondern im Auto, um niemanden anzustecken, wie Trainer Florian Kohfeldt erzählte. Einige Stunden vor der Partie am Freitagabend absolvierte Gebre Selassie dann noch einmal eine Einheit. „Danach musste er leider sagen, dass er ein Spiel nicht durchhält“, berichtete Kohfeldt.

Welchen Aufwand Werder betrieb, um Gebre Selassie vielleicht doch einsetzen zu können, zeigt, wie groß die Wertschätzung für den Tschechen ist. Der 31-Jährige ist inzwischen gesetzt, dabei sprach Kohfeldt noch in der Winterpause von einem offenen Konkurrenzkampf zwischen Gebre Selassie und Robert Bauer um den Platz als Rechtsverteidiger. Diesen hat Gebre Selassie klar für sich entschieden, auch weil sein Konkurrent Bauer nun schon zum zweiten Mal eine Chance ungenutzt ließ.

Fehlende Spielpraxis

Da Gebre Selassie ausfiel, durfte Bauer in Mönchengladbach zum zweiten Mal in diesem Jahr von Anfang an auflaufen. Beim ersten Mal hatte er in München (2:4) nur 45 Minuten auf dem Platz gestanden, ehe er gelb-rot-gefährdet ausgewechselt wurde. In Gladbach musste der 22-Jährige ebenfalls nach der Pause in der Kabine bleiben – aus Leistungsgründen.

Im Borussia-Park wurde eines deutlich: Dem Silbermedaillen-Gewinner von Rio fehlt ganz offensichtlich die Spielpraxis und dadurch auch das Selbstvertrauen. Bauer traute sich kaum einmal nach vorne und hatte lediglich 20 Ballaktionen. Nur 17 Prozent der Bremer Angriffe liefen in der ersten Hälfte über seine rechte Seite. Dazu leistete sich der Ex-Ingolstädter Unsicherheiten in der Defensive. In der 42. Minute spielte er den Ball beispielsweise am eigenen Fünfmeterraum direkt in die Füße von Raul Bobadilla. Nur dem schnellen Eingreifen von Torwart Jiri Pavlenka war es zu verdanken, dass Bauers katastrophaler Fehler nicht zum dritten, wohl vorentscheidenden Gladbacher Treffer führte.

Verschärfte Konkurrenz

Kohfeldt wollte nach dem Abpfiff nicht näher auf Bauers schwache Leistung eingehen. Als dessen frühzeitige Auswechslung zur Sprache kam, sagte der Coach nur, dass Bauer „ein Opfer der Umstellung auf die Viererkette“ gewesen sei. Allerdings wird auch in der Viererkette natürlich ein Rechtsverteidiger benötigt. Diese Position bekleidete in der zweiten Halbzeit Marco Friedl, was durchaus bemerkenswert ist. Die 19-jährige Bayern-Leihgabe ist schließlich Linksfuß und hatte vorher nach eigener Aussage noch nie auf der rechten Seite gespielt. Trotzdem erhielt Friedl den Vorzug vor Bauer. Kohfeldt wählte eine vorsichtige Formulierung, um diese Entscheidung zu erklären: „Ich hatte das Gefühl, dass Marco besser im Spiel gewesen ist als Robert.“

Das Gefühl erwies sich als richtig. Friedl bot nach dem Seitenwechsel eine tadellose Vorstellung auf der ungewohnten Position, die eigentlich Bauer bekleiden sollte. „Robert weiß selber, dass er nicht sein bestes Spiel gemacht hat“, sagte Friedl. Der Österreicher betonte auch, dass er sich sehr gut mit Bauer verstehe. Die beiden sind Freunde – und plötzlich auch Konkurrenten. Friedl, eigentlich als Linksverteidiger oder linker Innenverteidiger eingeplant, hat gegen Gladbach gezeigt, dass er bedenkenlos auf der rechten Seite eingesetzt werden kann. Beim nächsten Werder-Spiel am 12. März gegen Köln dürfte Gebre Selassie seine Magen-Darm-Grippe überwunden haben und in die Startelf zurückkehren. Spannend wird es aber, wenn der Tscheche mal wieder ausfällt. Ersetzt ihn dann Bauer – oder Friedl?