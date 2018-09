Nach dem Schlusspfiff war es wie im Western nach dem Showdown. Theo Gebre Selassie sank zu Boden. Dort lag Daniel Didavi vom VfB Stuttgart bereits. Davy Klaassen und Max Kruse hatten vor Erschöpfung die Arme in die Seiten gestützt und schauten mit leerem Blick nach unten. Und irgendwann kam Yuya Osako aufs Feld gehumpelt, die rechte Wade dick bandagiert. Wenn sich im Wilden Westen draußen vor dem Saloon der Pulvernebel gelichtet hat, dann wird Bilanz gezogen. Werders Helden lagen zwar nicht im Staub der Straße, sondern auf dem grünen Rasen im Stuttgarter Stadion. Aber Bilanz wurde auch hier gezogen.

„War doch geil, oder?“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt beim Verlassen der Arena, nachdem er mit den Journalisten versucht hatte, Ordnung in 90 wahnwitzige Minuten mit einem Platzverweis, einem unglaublichen Stuttgarter Eigentor und unzähligen System- und Personalrochaden zu bringen. In diesem Moment sprach nicht der Fußballtrainer Florian Kohfeldt, sondern der Fußball-Liebhaber Florian Kohfeldt. War doch geil, oder?Ja, war es.

In fast allen Kategorien vorn

Natürlich ärgerten sich bei Werder durch die Bank alle, dass sie aus diesem Spiel nicht einen oder sogar drei Punkte mitgenommen hatten. Trotz Unterzahl ab der 36. Minute war das jederzeit noch möglich gewesen (genau wie eine höhere Niederlage in den Schlussminuten, als Werder alles, aber wirklich alles nach vorne geworfen hatte). Werder hätte in Stuttgart gewinnen können. Gewinnen müssen, sagte Nuri Sahin. Sagte Davy Klaassen. Fand auch Unglücksrabe Milos Veljkovic.

Werder hatte in fast allen messbaren Kategorien dieses Spiels die besseren Werte. Werder hatte mehr Ballbesitz gehabt. Mehr Zweikämpfe gewonnen. Mehr Flanken geschlagen. Mehr Eckbälle herausgeholt, und die bessere Passquote zusammengepasst. Zweimal hatte Werder außerdem noch den Pfosten getroffen, und das alles mit einem Mann weniger. Nur nach Torschüssen (14:17) und Toren (1:2) hatte Werder verloren.„Ein Spiel, das wir nie verlieren dürfen“, wie Nuri Sahin sagte. Ein Spiel, in dem die Bremer trotz Überlegenheit und Spielkontrolle zur Pause zurücklagen, „das war ja ein Witz, dass wir 0:1 zurücklagen“, sagte Kohfeldt.

Mittendrin im Reifeprozess

Dass Werder auch beim Schlusspfiff zurücklag, machte viele Fans traurig und stolz zugleich. Noch mehr als eine Stunde nach dem Ende sangen Bremer Fans nach Leibeskräften „Werder, Werder“. Sie ließen sich auf der Cannstatter Wasen, also dem Stuttgarter Gegenstück zum Münchner Oktoberfest gleich nebenan beim Stadion, ihre Zuversicht nicht nehmen. Genau wie die Spieler. „Es ist ein Prozess hier“, sagte Sahin, der dieses hin- und herwogende Spiel als zentraler Mittelfeldspieler begonnen und als Innenverteidiger beendet hatte. „Es bringt jetzt nichts, alles in Frage zu stellen und zu kritisch zu sein“, sagte Sahin auch noch. Er hielt einen Teller mit Reis und Bolognese in der Hand, während er das sagte. Er musste seinem Körper, der zuvor eineinhalb Stunden durchgängig hochtourig gearbeitet hatte, ein paar Körner zurückgeben.

Tatsächlich wollte keiner der Bremer zu kritisch sein. „Der Weg stimmt, ich bin begeistert gewesen, wie wir gespielt haben“, sagte Sahin. Und Kohfeldt meinte: „Auf die Art, wie wir gespielt haben, bin ich stolz, extrem stolz. Damit können wir uns alle identifizieren.“ Wer weiß, wie schwer der Werder-Trainer eigentlich mit Niederlagen umgehen kann, der ahnt, wie beeindruckt Kohfeldt vom Auftritt seiner Spieler an diesem Nachmittag gewesen sein muss.

Ein bisschen wie früher

Es war ein bisschen wie früher, als Thomas Schaaf Werder stürmen, stürmen und stürmen ließ. Als Werder Spiele 5:4 oder 4:2 gewann. Als Mein Werder ihn fragte, ob Werders Auftritt mit der Einwechselung von Claudio Pizarro und Martin Harnik nicht zu sehr Wildwest gewesen sei, sagte Kohfeldt: „Nein. Weil eine Idee dahinter steckte.“ Werder hatte x-mal in diesem Spiel das System gewechselt, gezwungenermaßen, weil erst ein Spieler fehlte und weil das Ergebnis dann nach über einer Stunde immer noch nicht der Bremer Vorstellung entsprach. Werder hatte mit einer Dreierkette angefangen, nach dem Platzverweis für Milos Veljkovic in einer 4-4-1-Ordnung gespielt und nach den Wechseln und nur noch zwei gelernten Abwehrspielern (Niklas Moisander und Theo Gebre Selassie) auf dem Platz in einer 3-4-2-Ordnung aufgehört.

Erst Philipp Bargfrede als Innenverteidiger, später Nuri Sahin – wie viel Mut und wie viel Verrücktheit gehört dazu? „Du hast keine Zeit darüber nachzudenken“, sagte Kohfeldt, gab aber mit einem Schmunzeln zu, dass sich „die Positionsprofile in Richtung Offensive verschoben hatten“. Kohfeldt besprach sich vor den Wechseln kurz mit seinen Assistenten Tim Borowski und Thomas Horsch, und dann machte er einfach. Dass ausgerechnet Sahin vor dem 1:2 entscheidend patzte? Schade, fast tragisch, weil Sahin in vielen Szenen gezeigt hatte, was für ein feiner Fußballer er ist. „Du musst Entscheidungen treffen“, sagte Kohfeldt.

Was bleibt nach diesem wilden Ritt durchs Stuttgarter Stadion? Kein Punkt, das Abrutschen auf Platz fünf der Tabelle. Aber kein Kratzer am Selbstvertrauen und kein Rütteln an der Überzeugung, mit dieser Art von Fußball auf dem richtigen Weg zu sein. Davy Klaassen sagte beim Verlassen des Stadions: „Wenn du gut spielst, gewinnst du auf Dauer. Und der fünfte Platz ist jetzt auch nicht super-schlecht.“ Und da ist tatsächlich was dran.