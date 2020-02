Guido Winkmann schaut sich die umstrittene Szene noch einmal an. (dpa)

Seine Entscheidung sorgte für viele Diskussionen, nun hat Schiedsrichter Guido Winkmann sie noch einmal erklärt. Nach einer vermeintlichen Schwalbe des Dortmunders Giovanni Reyna hatte Werders-Kapitän Niklas Moisander das BVB-Talent geschubst. Beide sahen in der Schlussphase der Pokalpartie, die die Bremer mit 3:2 gewannen, die Gelbe Karte. „Ich habe Reyna die Gelbe Karte nicht nur wegen einer Schwalbe gezeigt, sondern weil er unmittelbar danach durch sein provokantes Verhalten auf unsportliche Art und Weise versucht hat, einen Strafstoß zu bekommen“, sagte Winkmann dem „Kicker“.

Der Unparteiische sah also eine Schwalbe des Dortmunders und anschließend noch eine Provokation, auf die Moisander reagierte. Reyna beging somit das erste Vergehen, daher gab es einen Freistoß für Werder. Moisanders Attacke kam erst danach, ansonsten hätte sie wohl einen Elfmeter zur Folge gehabt. Winkmann, der sich die Szene am Spielfeldrand auf dem Monitor noch einmal ansah, wertete Moisanders Vergehen zudem als Unsportlichkeit und nicht als Tätlichkeit, sonst hätte er dem Bremer die Rote Karte zeigen müssen. Moisander gab später zu: „Ich habe ein bisschen zu emotional reagiert. In der Situation war es ein bisschen zu viel, das gebe ich zu.“