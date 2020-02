Beim Pokalspiel gegen Dortmund an der Pfeife, wenn auch eher nicht in einem schwarz-gelben Trikot: Schiedsrichter Guido Winkmann. (nordphoto)

Der DFB hat die Schiedsrichteransetzung für den Pokalkracher gegen Borussia Dortmund bekannt gegeben: Guido Winkmann, 46-jähriger Polizeibeamter vom SV 1927 Nütterden (Nordrhein-Westfalen), wird am Dienstagabend um 20.45 Uhr Werders Pokal-Achtelfinale anpfeifen. Er wird dabei von Christian Bandurski und Arno Blos an den Seitenlinien sowie von Frank Willenborg als Viertem Offiziellen assistiert. Winkmanns wettbewerbsübergreifende Werder-Bilanz ist negativ: Neun Siegen stehen elf Niederlagen sowie vier Unentschieden gegenüber. Ein Bundesligaspiel gegen Dortmund pfiff der Referee bereits, doch die Partie im Dezember 2018 verlor Werder mit 1:2 im Signal-Iduna-Park. Zumindest gewann Werder aber beide Pokalspiele unter Winkmanns Leitung. Im September 2009 schlugen die Bremer den FC St. Pauli (2:1), das Achtelfinale gegen den SC Freiburg in der Saison 2017/18 wurde mit 3:2 gewonnen.

Schlechte Erinnerungen weckt derweil die Ansetzung des Video-Assistenten: Tobias Welz wird zusammen mit Frederick Assmuth im Kölner Keller Platz nehmen. Welz zeigte Nuri Sahin im Auswärtsspiel bei Union Berlin aufgrund eines zu früh ausgeführten Freistoßes die Ampelkarte – eine sehr harte und damals umstrittene Entscheidung.