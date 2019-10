Werders Auswärtsspiel in Frankfurt am kommenden Sonntag (18 Uhr) leitet Schiedsrichter Guido Winkmann. Der 45-Jährige aus Kerken pfeift damit erstmals seit Dezember 2018 wieder eine Partie mit Bremer Beteiligung. Damals verlor Werder in Dortmund mit 1:2, und Trainer Florian Kohfeldt schimpfte, weil die Nachspielzeit aus seiner Sicht zu kurz war. Insgesamt fällt die Bilanz der Grün-Weißen bei Pflichtspielen unter Winkmanns Leitung leicht negativ aus: Elf Niederlagen und drei Remis stehen neun Siege gegenüber.

In Frankfurt wird Winkmann assistiert von Christian Bandurski und Arno Blos. Als vierter Offizieller fungiert Arne Aarnink. Video-Assistenten sind Felix Zwayer und Marco Achmüller.