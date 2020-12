Tahith Chong im Duell mit Waturu Endo - beide trafen sich in einer ganz wichtigen Szene im Bremer Strafraum wieder. (nordphoto)

Florian Kohfeldt brüllte und brüllte. Seine Schreie hallten durch das Weserstadion, doch auch die verbalen Peitschenhiebe halfen nur bedingt dabei, dass ein Großteil seiner Mannschaft aus der eben eingeleiteten Vorwärtsbewegung rechtzeitig einen aggressiven Rückzug machte. Und so kam es, wie es kommen musste. Tahith Chong, der aufgrund seiner Veranlagung in diesem Moment die flinkesten Beine hatte, erreichte den eigenen Strafraum als erster Nachzügler, um nur Sekundenbruchteile später einen überflüssigen Elfmeter zu verursachen. Und so nahm das Unheil des tristen Nachmittags seinen Lauf.

„Diese Szene fasst das ganze Spiel eigentlich sehr gut zusammen“, sagte Kohfeldt später und entwarf eine imaginäre Skizze. „Guter Ballgewinn, gute Auslösung, mindestens Gleichzahl, zwischendurch im Konter sogar Überzahl. Doch dann bekommen wir keinen klaren Torabschluss zustande.“ Und ehe sich die Bremer versahen, ging es plötzlich in die andere Richtung. „Gegenkonter, volle Leidenschaft nach hinten, doch dann unterläuft Tahith der kleine Fehler.“

Wenig Durchschlagskraft

Es war ein Fauxpas, der sich nicht nur für Werder böse rächte, sondern den Verursacher am allermeisten ärgerte. „Ich sprinte zurück, halte den Fuß rein, während er versucht zu schießen“, sagte Chong über die Szene mit Stuttgarts Wataru Endo. „Dabei trifft er hinten meinen Fuß, da lag überhaupt keine Absicht von mir vor. Es ist sehr unglücklich, dass wir so mit 0:1 in Rückstand geraten, aber das nehme ich natürlich voll auf mich.“

Für Chong war es nicht die einzig missratene Szene. Häufig ging er ins Dribbling, selten setzte er sich wirklich einmal durch. Der kompromisslose Zug zum Tor fehlt, wie seinen Offensivkollegen mangelt es auch ihm bislang an der nötigen Durchschlagskraft. Zwar zwang er die Stuttgarter zum frühen Handeln, indem er Konstantinos Mavropanos an den Rande eines Platzverweises brachte, im Gegenzug hatte aber auch Chong früh die Gelbe Karte gesehen und war so ein Risiko. Es überraschte also durchaus ein wenig, dass der niederländische Junioren-Nationalspieler nicht bereits in der Pause ausgewechselt wurde.

Gezahltes Lehrgeld

„Wir wollten seinen Speed weiterhin nutzen, er war im Eins-gegen-Eins immer unangenehm für den Gegner“, begründete Florian Kohfeldt seine Entscheidung. „Er braucht diese Wettkampfhärte jetzt auch. Ich hatte bei Yuya Osako beispielsweise viel mehr Angst vor einer Gelb-Roten Karte. Es war daher in diesem Spiel einfach die beste Option, Tahith auf dem Feld zu lassen.“

Ausgezahlt hat es sich am Ende nicht. „Ich muss besser werden, kritisch auf dieses Spiel schauen und sehen, wie ich noch mehr für das Team tun kann“, sagte Chong hinterher ins Mikrofon des Klubfernsehens. „Die Details entscheiden die Spiele, das sieht man auch, wenn man sich unsere letzten Partien anschaut. Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit als Team alles versucht, um diese Partie zu drehen. Das Ergebnis ärgert mich unheimlich.“

Das Resultat gefiel selbstverständlich auch seinem Trainer nicht. Und so sehr ihn auch das Zustandekommen der Gegentore ärgerte, so deutlich nahm er Tahith Chong in Schutz. „Ich würde jetzt nicht den Stab über ihn brechen. Wir alle wissen, dass wir junge Potenzialspieler haben. Wir alle müssen hier Lehrgeld bezahlen“, sagte er. „Es ist halt schade, dass wir davon in den letzten beiden Spielen ziemlich viel bezahlt haben.“ Und so hatte er abschließend einen klaren Wunsch: „Wir sollten jetzt mal wieder anfangen, die Kasse vollzumachen, bevor wir erneut bezahlen.“