Werders Verteidiger Ludwig Augustinsson. (nordphoto / Paetzel)

Es gibt nicht viele Spieler im Bremer Kader, die eine ähnliche Titelsammlung vorzuweisen haben wie Ludwig Augustinsson. Zweimal Dänischer Meister mit dem FC Kopenhagen, dreimal Pokalsieger. Einmal schwedischer Pokalsieger mit dem IFK Göteborg und Europameister ist der Verteidiger auch, 2015 mit Schwedens U21. Dazu kommen Spiele in der Champions League und dem kleinen Bruder, der Europa League. „Ich persönlich bin Druck gewohnt„, sagte Augustinsson in einer Medienrunde am Dienstagmittag. „Aber vielleicht nicht dieser Art.“

Am Sonnabend, beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund, dürfte der 25-Jährige zurück in die Startelf kehren. Sechs Spiele hat er in der laufenden Saison absolviert, den Rest der Zeit hat ihn eine Meniskus-OP außer Gefecht gesetzt und dann ein Muskelfaserriss. „Es war eine lange Reha, in den letzten Wochen habe ich hart trainiert. Aber der Fortschritt ist da. Wenn alles gut läuft, sollte ich Sonnabend bereit sein", sagte Augustinsson. Werder kann ihn gut gebrauchen.

Verteidiger fordert 15 Prozent mehr von jedem

Natürlich ist der Linksverteidiger kein Heilsbringer. Im beinharten Abstiegskampf spielt der Kopf jedoch eine entscheidende Rolle. Und ein erfahrener Profi wie Augustinsson soll helfen, die nötige Mentalität auf den Platz zu bekommen. „Wir brauchen Kampfgeist„, fordert er. „Wir sind einen Punkt vor Paderborn, punktgleich mit Düsseldorf und fünf hinter Mainz. Aber es sind noch zwölf Spiele. Wir glauben daran, es zu schaffen. Und am Ende werden wir es auch schaffen.“

Das klingt zuversichtlich, und das soll es auch. Gedanken an den Abstieg und die Folgen lässt der Schwede gar nicht erst zu, auch wenn er die drohende Abstiegsgefahr durchaus sieht. Volle Konzentration auf die Gegenwart, die es zu verändern gilt: „Es sind zwölf Finals. Es ist egal, wie wir spielen – wir brauchen die Punkte jetzt. Wir müssen 100 Prozent geben."

Es geht vor allem um die Mentalität, wenn Augustinsson über die kommenden Wochen spricht. Es geht um ein Miteinander, um Teamgeist. „Wenn wir gut gespielt haben, hat jeder jeden unterstützt. Wir brauchen von jedem mehr, wir brauchen 15 Prozent mehr von jedem. Dann haben wir eine gute Chance.„ Das gilt auch für die Partie gegen Dortmund am Sonnabend. Werder habe gezeigt, dass der BVB schlagbar ist. „Wir brauchen eine top Leistung. Hoffentlich können wir die zeigen.“ Augustinsson soll dabei helfen.