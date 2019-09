Das 0:3 gegen Leipzig, die schweren Verletzungen von Niclas Füllkrug und Co. Im Grunde gäbe es genügend Gründe, um im Lager von Werder Bremen Trübsal zu blasen. Aufsichtsrats-Chef Marco Bode gefällt dieser Gedanke aber gar nicht. „Wir dürfen jetzt nicht in eine Selbstmitleidssituation kommen“, sagte er in der Sendung „Wontorra on tour“, die am Montagabend bei Sky ausgetrahlt wurde. „Die Mannschaft hat das auch toll gemacht am Samstag. Auch die Reaktion der Zuschauer war schön - für Bremer Verhältnisse nicht ungewöhnlich, aber bei einem 0:3 auch keine Selbstverständlichkeit.“

Bei den ganzen Ausfällen wäre es nicht ungewöhnlich, wenn Werder doch noch einmal auf dem Transfermarkt tätig wird und sich dafür nach einem vertragslosen Spieler umsieht. Doch auch dieser Idee erteilte Bode eine Absage. „Unabgestimmt mit Frank Baumann würde ich sagen, dass wir das nicht tun werden“, sagte er. „Wir haben in der Offensive noch genügend Optionen. Auch am Samstag hat man gesehen, dass wir Qualität in der Offensive haben. Wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern weitermachen und versuchen, das Beste daraus zu machen.“

Trotz der schwierigen Umstände, die derzeit zu bewältigen sind, haben die Bremer kein Interesse daran, ihr ambitioniertes Saisonziel bereits zu korrigieren - und so will auch Marco Bode das Thema Europa noch lange nicht beenden. Sollte es dann am Ende doch nicht klappen, glaubt er nicht, dass die Stimmung an der Weser kippen könnte. „Ich habe nicht mehr die Sorge, dass die Erwartungen unserer Fans zu hoch sind“, sagte er. „Als Werder letztmals Champions League gespielt hat, war das in den Jahren danach ein Problem.“ Mittlerweile habe sich die Situation wieder grundlegend geändert. „Wir sind optimistisch, aber nicht überschwänglich“, sagte Bode. „Wenn wir Europa erreichen wollen, muss aber viel passen.“