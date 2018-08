In den Chor der großen Euphoriker will er nicht einstimmen, aber auch Marco Bode strahlt am Anfang der neuen Saison einen großen Optimismus aus. "Wir haben die meisten Stammspieler über den Sommer behalten und mit vielen verlängert. Die Abwehr spielt in der gleichen Formation wie letztes Jahr und in der Offensive haben wir Variationen dazubekommen. Wir haben viele Typen in der Mannschaft, die unsere Ambitionen leben wollen", fasst Werders Aufsichtsratschef in der "Bild" zusammen.

Bode gibt ebenfalls das Ziel Europa League aus, betont jedoch: "Wenn wir nach einer begeisternden Saison am Ende Neunter werden, muss das keine missratene Saison gewesen sein. Wichtig ist auch mitreißender Offensiv-Fußball.“ Genau darauf legt auch Trainer Florian Kohfeldt wert, den Bode in den höchsten Tönen lobt. "So wie Claudio Pizarro ein kompletter Spieler ist, ist Florian Kohfeldt ein kompletter Trainer. Er hat Fachwissen und Persönlichkeit, dazu eine sehr menschliche Führungsqualität."

Ein Rat für Kruse

Zudem hat Bode, der früher selber Mannschaftsführer war, einen Rat für den neuen Kapitän Max Kruse parat: "Er sollte jetzt nicht zu viel wollen. Als Kapitän denkt man, man müsse ganz viel zusätzlich machen. Das kann auch gefährlich sein. Er darf sich nicht verzetteln. Das Wichtigste bleibt, Top-Leistung auf dem Platz zu bringen."

Was Werders finanzielle Bilanz nach den zuletzt teuren Einkäufen angeht, hält sich Bode relativ bedeckt: "Wir gehen einen mutigen Weg, sind aber wirtschaftlich stabil." Der Einstieg eines Investors sei daher aktuell auch kein großes Thema. "Wir haben viele Gespräche mit potenziellen Investoren geführt und sind immer zum Ergebnis gekommen, dass wir auch mit den jetzigen Strukturen erfolgreich sein können", schildert der Ex-Profi, der möglichst am Namen Weserstadion festhalten will: "Das ist unser Ziel. Es ist etwas Besonderes, zu den wenigen Standorten zu gehören, die ihre Namensrechte nicht verkauft haben." Bode betont allerdings auch: "Wenn sich eine Partnerschaft ergibt, die langfristig und sinnvoll ist, sind wir verpflichtet, sie einzugehen."

