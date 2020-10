Zwei Mann, ein Ball, ein Ziel: Davie Selke (links) und Niclas Füllkrug wollen für Werder möglichst viele Tore schießen. (nordphoto)

Natürlich gehörten die Schlagzeilen nach Werders Sieg gegen Schalke zunächst einmal Niclas Füllkrug. Wer bei einem 3:1-Erfolg alle drei Tore macht, der schießt sich damit ins Rampenlicht. Das Beispiel Füllkrug zeigt aber auch, wie nahe die Helden- und die Statistenrolle im Fußball beieinander liegen, und für Werder Bremen gilt das in diesem Tagen sogar in einem besonderen Maße: In den ersten beiden Pflichtspielen hatte es Füllkrug noch nicht in die Bremer Startformation geschafft, im Pokalspiel in Jena und beim Bundesligaauftakt gegen Hertha BSC begann Davie Selke als zentraler Mittelstürmer. Die Leihgabe aus Berlin hatte sich diese Nominierung einerseits durch fünf Treffer in den Testspielen verdient, außerdem schien sein Konkurrent Füllkrug in der ersten Saisonvorbereitung nach seinem Kreuzbandriss noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte.

Inzwischen ist Florian Kohfeldt in der guten Position, dass er beide Torjäger einsetzen kann. Selke präsentiert sich nach schwierigen Anfangsmonaten bei Werder, als ihm in der gesamten Rückrunde kein Bundesligator gelang, inzwischen deutlich verbessert. Deshalb lobt auch der Trainer: „Ich bin sehr, sehr froh, dass Davie in den vergangenen Wochen eine deutlich ansteigende Form gezeigt hat. Dass er auf Schalke in der zweiten Halbzeit ins Spiel kam und wir unser Pressing aufrechterhalten konnten, weil wir solche Spielertypen wie ihn haben, das ist wichtig.“

Füllkrug betont das gute Verhältnis

Füllkrug, ein wichtiger Leader der Bremer Mannschaft, liefert sich mit Selke nun einen gesunden Konkurrenzkampf, auch mit Blick auf das Heimspiel gegen Bielefeld. Wer von beiden der bessere Stürmer sei, „das sollen Außenstehende bewerten“, meint Füllkrug nach seinem Dreierpack auf Schalke, „ich werde nicht sagen, dass ich besser bin und spielen muss. Dafür habe ich zu viel Respekt vor Davie. Wir kommen gut miteinander aus und gehen sehr respektvoll miteinander um.“

Füllkrug stellt sich gerne einem solchen Duell. „Es gibt Charaktere, die kann so ein Konkurrenzkampf pushen“, erklärt er, „und es gibt welche, denen nimmt das Sicherheit.“ Wer von beiden spielt, vor allem von Beginn an in der Startelf, muss ohnehin der Trainer entscheiden. Kohfeldt freut sich darüber: „Ich bin heilfroh, dass ich mit Davie Selke jemanden habe, der Niclas Füllkrug richtig Paroli bietet und der genau das auf den Platz bringt, was wir wollen, nämlich Konkurrenzkampf. Er hätte es gegen Schalke genauso verdient gehabt, von Beginn an zu spielen.“

Im ersten Spiel, beim 1:4 gegen Hertha, traf Selke für Werder. Im zweiten Spiel, beim 3:1-Sieg auf Schalke, traf Füllkrug. Vielleicht treffen gegen Bielefeld ja sogar beide…