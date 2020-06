Gibt sich nicht geschlagen: Werder-Manager Frank Baumann sieht Gründe für eine Bremer Rettung. (dpa)

Wie so viele Werder-Fans erlebte Frank Baumann das Drama daheim auf der Couch. Mainz gewann am Mittwochabend mit 2:0 in Dortmund, Düsseldorf holte beim 2:2 in Leipzig einen Punkt – damit hat sich das Tabellenbild an diesem 32. Spieltag zum Nachteil von Werder verändert. Denn nur Bremen verlor sein Spiel gegen einen der Top-Klubs, mit 0:1 gegen den FC Bayern. Baumann schaute vor allem das Spiel der Mainzer, weil die Werders nächster Gegner sind. „Am Ende des Tages war es eine große Enttäuschung für uns“, sagte Frank Baumann am Donnerstag zum WESER-KURIER über die Punktgewinne der Abstiegs-Konkurrenten, Werders Manager gab sich aber weiter kämpferisch und mit kühlem Kopf: „Wenn man es nur auf unser Spiel am Wochenende in Mainz bezieht, hat sich die Ausgangssituation aber nicht verändert: Es war auch schon vor den Ergebnissen von Mittwochabend klar, dass wir in Mainz gewinnen müssen.“

Natürlich habe sich die Tabellensituation nach diesem Spieltag für Werder insgesamt verschlechtert, weiß auch Baumann, „aber trotzdem ist es so, dass wir weiter an den Klassenerhalt glauben. Wir haben immer gesagt, dass dieser Kampf gegen den Abstieg bis zum letzten Spieltag gehen kann und vielleicht auch erst über die Relegation für uns entschieden wird. So kommt es nun auch. Wenn wir uns retten, dann sehr wahrscheinlich über die Relegation“.

„Ein Punkt: Das ist nicht unmöglich“

Für Werder spreche, dass es möglich ist. „Ganz nüchtern betrachtet“, sagt Baumann, „haben wir noch zwei Spieltage, aber nur einen Punkt Rückstand auf den Relegationsrang. Es ist nicht unmöglich, das aufzuholen. Das gibt die Tabelle her.“ Zudem stimme ihn das Auftreten der Mannschaft in den vergangenen Wochen zuversichtlich: „Die Leistung in den letzten Wochen macht mir Mut, weil wir nach wie vor stabil sind und uns schon lange im Kampf um den Klassenerhalt befinden. Wir haben uns dabei immer darauf eingestellt, dass es bis zum letzten Spieltag gehen kann.“ In den vergangenen Jahren habe es einige Klubs gegeben, die „nicht mehr die Möglichkeit hatten, bis zum Ende um den Klassenerhalt zu kämpfen, weil sie zu dem Zeitpunkt bereits abgestiegen waren“.

Werder aber kann sich noch retten, auch wenn der Druck nun enorm ist. „Unter Druck haben wir in den letzten Wochen aber stabil gespielt, ohne die Leistung zu hoch zu bewerten“, erinnert der Manager, „zum Beispiel war der Druck vor den Spielen in Freiburg und in Paderborn besonders groß.“ Beide Spiele gewann Werder, mit 1:0 und mit 5:1. „Jetzt in Mainz wird der Druck wieder besonders groß sein. Das wird natürlich wieder so ein ganz wichtiges Spiel, das wir gewinnen müssen.“

Baumann geht nicht davon aus, dass Mainz nach dem überraschenden Sieg in Dortmund nun locker aufspielt, schließlich brauchen auch die Rheinland-Pfälzer unter Umständen noch einen Punkt, um sicher in der ersten Bundesliga zu bleiben. Baumann: „Ich rechne definitiv nicht damit, dass Mainz nach dem Sieg in Dortmund gegen uns entspannt auftreten wird, die werden gallig und mit Selbstvertrauen spielen.“ Will Werder auch am letzten Spieltag noch Chancen auf den Klassenerhalt haben, muss die Mannschaft also entsprechend dagegen halten und gewinnen.