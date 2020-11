Frank Baumann hat erklärt, warum die meisten Nationalspieler in Bremen bleiben müssen. (nordphoto)

Frank Baumann musste in den vergangenen Tagen viele Gespräche führen. Der Sportchef musste Werders Nationalspielern erklären, warum sie während der kommenden Länderspielphase in Bremen bleiben. Und er musste Verbandsvertretern erläutern, warum Werder die Nationalspieler nicht abstellt. „Die Verbände müssen verstehen, dass wir in Deutschland ein föderales System haben, in dem die Gesundheitsämter vor Ort unterschiedliche Entscheidungen treffen. Deshalb muss man Spieler aus Bremen nicht abstellen, während Spieler aus anderen Städten reisen dürfen“, sagte Baumann. „Das ist erklärungsbedürftig, aber wir kennen das schon aus den vergangenen Abstellungsperioden.“

Hintergrund: Kehrt ein Spieler aus einem ausländischen Corona-Risikogebiet zurück, besteht das Bremer Gesundheitsamt auf einer fünftägigen Quarantäne, unabhängig von einem negativen Testergebnis. Die Fifa erlaubt es den Vereinen aktuell, ihre Spieler nicht abzustellen, wenn ihnen eine Quarantäne droht. Baumann: „Wir mussten abwägen, was wichtig ist. Einerseits ist da die Relevanz der Nationalmannschaften, andererseits die Entscheidung des Gesundheitsamtes.“ Wie schon in den vergangenen Länderspielphasen beschloss Werder, die Spieler nicht in ausländische Risikogebiete reisen zu lassen. Inzwischen gibt es allerdings fast nur noch Risikogebiete. Daher dürfen Marco Friedl, Milot Rashica, Milos Veljkovic, Yuya Osako und Josh Sargent nicht zu ihren Nationalteams. Nur Jiri Pavlenka fährt zum Spiel Tschechiens in Leipzig gegen Deutschland, und Manuel Mbom trifft mit der deutschen U21-Auswahl in Braunschweig auf Slowenien und Wales. Beide bleiben also im Inland und müssen danach nicht in Quarantäne.

Florian Kohfeldt kann nun während der zweiwöchigen Länderspielpause fast mit seinem kompletten Kader arbeiten. Dennoch betonte der Trainer: „Wenn es möglich gewesen wäre, hätten wir jeden Einzelnen gerne für die Nationalmannschaft abgestellt. Ich sehe die Berufungen immer auch als Auszeichnung unserer Arbeit. Der Grund, warum alle hier bleiben, ist nur ein gesundheitlicher.“ Baumann ergänzte: „Wir haben da sehr zwiespältige Gefühle und haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Schließlich können die Spieler aus Länderspielen vieles lernen und dabei auch ihren Marktwert steigern. Wir haben über Ausnahmen gesprochen, sind aber zu dem Entschluss gekommen, dass es für das Mannschaftsgefüge am besten ist, konsequent Reisen ins Ausland abzulehnen. Vor allem geht es natürlich darum, die Spieler nicht dieser Gefahr auszusetzen, dass bei den Nationalteams 40, 50 Personen aus Europa oder der ganzen Welt zusammenkommen und dann auch Reisen in Risikogebiete anstehen.“