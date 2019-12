Im Doppelpass bei Sport 1 wurde am Sonntag über Werder diskutiert. (nordphoto)

Im Januar steht die erste Transferphase an, in der Clemens Fritz bei Werder die Scouting-Abteilung leitet und somit eine wichtige Rolle bei möglichen Neuverpflichtungen spielt. Müssen die Bremer nun nach der verkorksten Hinrunde personell nachlegen? Fritz hielt sich im Doppelpass bei Sport1 am Sonntag bedeckt zu diesem Thema, ließ aber durchblicken, dass schon etwas passieren könnte. „Im Winter ist es allgemein schwierig, Transfers zu tätigen. Natürlich haben wir den Markt im Auge“, sagte er.

Auf die konkrete Frage nach dem Schalker Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb und dem Augsburger Stürmer Michael Gregoritsch antwortete Fritz: „Sie sind momentan nicht die Hauptthemen bei uns.“ Lieber nahm der Ex-Nationalspieler die vorhandenen Spieler in die Pflicht: „Es wird viel auf Florian Kohfeldt abgeladen, aber er kann nicht alles alleine machen. Die Mannschaft ist gefordert. Es muss einen Impuls geben.“

Basler lobt Kohfeldt

Auch der Ex-Werderaner Mario Basler nahm Kohfeldt in der Talksendung in Schutz und betonte: „Er ist ein hervorragender Trainer. Er braucht sich über seine Zukunft keine Gedanken zu machen. Ich weiß sicher, dass Borussia Dortmund alles versuchen wird, um ihn zu bekommen. Aber er ist total glücklich mit Werder Bremen, das ist sein Verein.“ Wenn die Mannschaft es umsetzen könne, werde Kohfeldt Werder aus der Krise führen. Allerdings mache er sich derzeit Sorgen um seinen früheren Verein, erklärte Basler. „Werder Bremen muss aufpassen. Wenn man sich so abschlachten lässt in der zweiten Halbzeit in München hat das etwas von aufgeben. Das gibt mir arg zu denken.“

Ebenfalls zu Gast im Doppelpass war Christoph Sonnenberg, Chefreporter des WESER-KURIER. „Werder hat die Situation lange Zeit falsch eingeschätzt. Das Wort Abstiegskampf war verboten“, sagte Sonnenberg. „Sie müssen jetzt erkennen, dass sie doch nicht so stabil sind wie sie gedacht haben. Es ist eine Situation eingetreten, die niemand zu Saisonbeginn erwartet hätte.“ Noch nach dem Spiel in Mönchengladbach habe Sportchef Frank Baumann gesagt, dass Werder nichts mit dem Abstieg zu tun haben werde, wenn die Mannschaft so weiterspiele. „Dabei ging das Spiel durch drei krasse individuelle Fehler mit 1:3 verloren“, sagte Sonnenberg.

Zusätzlich zur sportlichen Krise war auch der Dauerstreit um die Beteiligung an Polizeikosten bei Hochrisikospielen ein Thema in der Sport1-Sendung. „Muss man gegebenenfalls auch die Gästekontingente reduzieren, um möglicherweise ein Rot-Spiel zu einem Gelb-Spiel werden zu lassen?“, sagte Hubertus Hess-Grunewald in einem Einspieler. Für den Werder-Präsidenten sei diese Option „jedenfalls nicht ausgeschlossen. Aber ich sage ganz offen: Wir wollen das nicht und wir wünschen uns das nicht".

Hess-Grunewald hatte über eine Reduzierung des Gästekontingents bereits Ende November gesprochen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) schreibt Gästekontingente allerdings vor. Durch polizeiliche Verfügungen können die Kontingente reduziert oder sogar gestrichen werden. Für Werders Aufsichtsratschef Marco Bode ist ein Verzicht auf Gästefans zur Kostensenkung der Polizeieinsätze dagegen kein Thema. „Das ist völlig ausgeschlossen“, hatte Bode kürzlich in einem Interview der Tageszeitung „Die Welt“ betont. „Wir wollen Gästefans und damit eine tolle Atmosphäre bei uns haben.“