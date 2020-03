Werders Geschäftsstelle ist aktuell geschlossen, gearbeitet wird natürlich trotzdem, etwa am Gehaltsverzicht der Profis. (nordphoto)

Seit mehr als einer Woche ist bekannt, dass die Werder-Spieler auf Teile ihres Gehalts verzichten wollen, um die finanziellen Schwierigkeiten des Vereins aufgrund der Corona-Krise zu lindern. Inzwischen haben sich die Verantwortlichen und die Profis, die in den Gesprächen durch Kapitän Niklas Moisander und Werder-Urgestein Philipp Bargfrede vertreten wurden, auf die Details geeinigt. Der nächste Schritt ist nun die schriftliche Fixierung. „Wir sind dabei, vertraglich diese Themen vorzubereiten, weil das mit jedem Spieler individuell geregelt werden muss“, sagte Klubchef Klaus Filbry am Dienstagnachmittag in einer Medienrunde, ohne weitere Einzelheiten zu nennen: „Zur Höhe des Verzichts und der Dauer möchte ich mich nicht äußern, denn das ist eine Angelegenheit zwischen den Spielern und uns.“

Er ließ sich lediglich entlocken, dass die Mannschaft einen „vernünftigen Beitrag“ leiste. „Wir haben eine einheitliche Einigung erzielt“, erklärte Filbry. Der prozentuale Anteil sei bei Werder für alle Spieler gleich. Auch das Trainerteam beteiligt sich neben den Spielern und der Geschäftsführung am Gehaltsverzicht. Da bei anderen Vereinen ebenfalls auf Teile des Gehalts verzichtet wird, will Filbry durch Bekanntgabe weiterer Details „kein Wettbieten zwischen den Bundesligaklubs anzetteln. Jeder Spieler hat eine individuelle Situation, das muss man auch beachten.“

Viele Klubs halten es wie Werder und geben keine Einzelheiten zum Thema Gehaltsverzicht bekannt. Borussia Mönchengladbach hatte als erster Bundesligist öffentlich gemacht, dass die Spieler zu diesem Schritt bereit sind. Der Klub soll durch den Gehaltsverzicht monatlich mehr als eine Million Euro einsparen. Beim FC Bayern war die Rede davon, dass die Spieler und Verantwortlichen auf 20 Prozent ihres Gehalts verzichten.

„Gestärkt aus der Situation hervorgehen“

Alle Bundesligisten haben derzeit große Einnahmeeinbußen zu verzeichnen, weil aufgrund der Spielpause wegen der Coronavirus-Pandemie eingeplante Fernseh-, Zuschauer- und möglicherweise auch Sponsoreneinkünfte ausbleiben. Nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Dienstag erklärte Geschäftsführer Christian Seifert, „dass einige Klubs im Mai oder im Juni in eine existenzbedrohende Situation geraten könnten, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird und die TV-Gelder nicht fließen.“

Ob Werder zu diesen Vereinen gehört, wollte Klubchef Filbry nicht sagen. Er erklärte lediglich: „Unsere Aufgabe ist es, Lösungen für unterschiedliche Szenarien zu entwickeln. Und wir müssen immer vom Schlimmsten ausgehen. Aber auch da bin ich zuversichtlich, dass wir Lösungen hinbekommen. Wir haben gute Gespräche geführt und gute Rückmeldungen von unseren Partnern bekommen. Darum bin ich zuversichtlich, dass die Situation für Werder hart ist, aber wir am Ende gestärkt aus dieser Situation hervorgehen werden.“