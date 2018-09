Florian Kohfeldt hat direkt nach dem Wolfsburg-Spiel betont, dass es in der Mannschaft stimmt, und nannte ein Beispiel: Selbst Führungsspieler nehmen die Reservistenrolle klaglos an und warten auf ihre Chance. Am Tag nach der Partie hat Philipp Bargfrede das noch einmal untermauert. „Wir gehen damit alle gut um, wenn man mal auf der Bank sitzen muss“, betonte der Mittelfeldspieler im Pressegespräch.

Seinem Trainer Kohfeldt sprach der 28-Jährige zudem ein großes Lob aus: „Er hat uns aufgezeigt, was wir noch machen müssen. Er gibt uns viele gute Sachen an die Hand. Wir haben eine gute Mentalität im Team.“ Werder wisse nun mit dem Ball wieder viel mehr anzufangen, sagte Bargfrede. „Wie wir in den vergangenen Wochen aufgetreten sind, erhöht die Chancen, erfolgreich zu sein.“ Die jüngsten Siege seien gut für das Selbstvertrauen und die Tabellensituation habe sich verbessert, „trotzdem müssen wir höllisch aufpassen und in den nächsten Spielen auch punkten“, unterstrich Bargfrede.

Am kommenden Sonnabend geht es nach Freiburg, und Bargfrede kann höchstwahrscheinlich spielen. Gegen Wolfsburg wurde er zwar in der 57. Minute ausgewechselt, „aber das war nichts Großes. Ich hatte wieder leichte Probleme mit dem Fuß, denke aber, dass ich Mitte der Woche wieder trainieren kann“, sagte Werders dienstältester Spieler. Außerdem erklärte Bargfrede, dass es in Sachen geplanter Vertragsverlängerung keinen neuen Stand gebe.