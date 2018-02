Für Max Kruse ging es nach dem Spiel in Freiburg weiter ins "Aktuelle Sportstudio" des ZDF. (nordphoto)

Eigentlich war es kein guter Sonnabend für Max Kruse. Er hatte mit Werder in Freiburg verloren, war relativ blass geblieben und hatte einen möglichen Elfmeter nach einem Foul an ihm nicht bekommen. Immerhin gestaltete sich der Abend für den Stürmer dann doch noch positiv. Kruse war zu Gast im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF und trumpfte an der berühmten Torwand groß auf. Insgesamt viermal traf der 29-Jährige, einmal unten und dreimal oben. Das ist auch für Fußball-Profis nicht die Regel, der Rekord liegt bei fünf Treffern.

Vor dem Torwandschießen hatte Kruse noch einmal über die 0:1-Niederlage in Freiburg gesprochen. „Wir haben deutlich unter unseren Möglichkeiten gespielt“, hielt er fest. Dass der Schubser von Christian Günter gegen ihn ein Elfmeter gewesen sei, „da gibt es für mich keine zwei Meinungen“, betonte Kruse.

Blick auf das Nordderby

Der Ex-Nationalspieler wollte sich aber gar nicht zu lange mit dem Freiburg-Spiel beschäftigen und blickte bereits auf das Nordderby am kommenden Sonnabend voraus. „Wir haben im Derby eine Riesenchance, auf neun Punkte wegzuziehen vom HSV“, betonte Kruse. Angesprochen auf die Lage in Hamburg, wo Fans den Platz stürmen wollten und der Mannschaft auf einem Banner drohten, sagte er: „Das ist keine schöne Situation für einen Spieler. Aber das ist der HSV, das ist nichts, womit ich mich beschäftige.“ Mit einem Lächeln fügte Kruse hinzu: „Ich hoffe, wir sorgen dafür, dass die Stimmung nicht besser wird.“

Wir sehen nur noch ROT. Noch 60 Minuten warten - @FelixLoch und Max #Kruse sind schon da. pic.twitter.com/zbw8Fx9eJa — AktuellesSportstudio (@ZDFsportstudio) 17. Februar 2018

Durch die Niederlage in Freiburg hat sich die Lage der Bremer im Abstiegskampf wieder verschlechtert. Zuvor hatte die Mannschaft für ihre Leistungen viel Lob bekommen. „Uns war trotzdem klar, dass wir nicht unten raus sind“, versicherte Kruse. Das Ziel könne nur der Klassenerhalt sein, und diesbezüglich sei Werder unter Trainer Florian Kohfeldt auf einem guten Weg. „Flo versucht, uns viel mitzugeben. Er hat seine eigene Philosophie. Was ihn ausmacht ist, dass er versucht, die Mannschaft zu integrieren. Er holt sich durchaus auch eine zweite und dritte Meinung ein. Das finde ich gut“, lobte Kruse seinen Coach.

„Jeder Mensch hat private Hobbys“

Dass er selbst im Team eine gewisse Sonderstellung einnehme und „an der langen Leine“ gehalten werde, wie es ZDF-Moderator Sven Voss ausdrückte, wollte der Angreifer nicht bestätigen. „Ich würde nicht sagen, dass es eine lange Leine ist. Jeder Mensch hat private Hobbys. Ich fahre mal zu einem Pokerturnier, trinke aber dafür keinen Alkohol. Ich bin sehr fokussiert auf meinen Beruf und verhalte mich professionell“

Dass er in Bremen so sein dürfe, wie er ist, sei aber ein großes Pluspunkt, betonte Kruse. Der Wohlfühlcharakter ist bei Werder Bremen zu 100 Prozent gegeben. Deswegen habe ich mich ja auch bewusst für den Verein entschieden."

Übrigens hatte der Besuch im ZDF-Sportstudio für Max Kruse noch einen ungeahnten Vorteil. Während seine Mitspieler wegen des Winterwetters ihre Rückreise nach Bremen verschieben mussten, kam er schon in der Nacht zu Sonntag wieder zu Hause an. Das ZDF hatte Kruse mit einem Wagen aus Freiburg abholen lassen und ins Studio nach Mainz gebracht. Nach seinem TV-Auftritt reiste er dann weiter nach Bremen.

