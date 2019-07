Rein sportlich läuft die Saisonvorbereitung gut für Werder. Auch ohne die lang ersehnten Neuzugänge und trotz des Verletzungspechs in der Abwehr präsentierte sich die Mannschaft zuletzt im Training und auch beim 4:0-Testspielsieg gegen Eibar in einer starken Frühform. Für Florian Kohfeldt läuft das alles fast schon zu glatt. „Ich warte seit dem Trainingsauftakt auf den Moment, wo ich mal draufhauen kann“, sagt Bremens Trainer, „aber der Tag ist noch nicht gekommen.“ Ob Spielzüge, defensive Staffelung oder körperliche Fitness – alles passt.

Damit nun keiner abhebt, mahnt Kohfeldt ausdrücklich zu Besonnenheit: „Wir müssen wach bleiben. Meines Wissens haben wir in der Bundesligatabelle immer noch null Punkte und sind noch nicht in der zweiten Runde des DFB-Pokals.“ Der Trainer fordert deshalb von seinen Spielern, „genau so weiterzumachen“, denn die guten Eindrücke seien „keine Garantie, überhaupt nicht“.

Kohfeldt: „Nur ein Test? Nein!“

Schon das erste Trainingslager im Zillertal lief im Grunde viel zu glatt und harmonisch, es gibt keinerlei Reibung im Team. Am liebsten würde Kohfeldt deshalb den Testspielsieg gegen Eibar herunterspielen. Er hat darüber kurz nachgedacht, wie er verrät, „so nach dem Motto: Das war ja nur ein Test in der Vorbereitung.“ Doch dann konnte sich der Fußball-Lehrer doch nicht dazu durchringen. „Dafür war unser Spiel teilweise einfach zu gut“, erklärt Kohfeldt, „wir haben einen guten spanischen Erstligisten, der weitgehend mit seiner besten Elf spielte, mit 4:0 geschlagen. Ich muss einfach zugeben: Ich bin zufrieden, wie wir über weite Strecken gespielt haben.“

Konterabsicherung bleibt wichtig

Damit die Saisonvorbereitung auch weiterhin das Prädikat „sehr gut“ verdient, stehen in den nächsten Trainingstagen in Grassau weitere intensive Einheiten auf dem Programm. Die Konterabsicherung bleibt ein zentrales Thema, auch wenn das gegen die Spanier in jeder taktischen Formation herausragend funktionierte. Am ersten Spieltag der Bundesliga kommt schließlich Fortuna Düsseldorf – eine konterstarke Mannschaft, gegen die Werder in der Rückrunde mit 1:4 unterging, klassisch ausgekontert. Den Profis von Eibar hingegen gelang nun kein einziger Konter gegen sehr gut gestaffelte Bremer.

Der zweite Schwerpunkt bis zum Pflichtspielauftakt bleibt wie gewohnt das schnelle Spiel ins letzte Drittel, das nach dem Verlust von Max Kruse völlig neu aufgezogen werden muss. Auch das klappte in den bisherigen Testspielen recht gut. Kohfeldt gefällt dabei „vor allem unser Variantenreichtum“, den Werder kommende Saison auch dringend benötige: „Wir verfügen nicht über diesen einen zentralen Spieler, der alle Torchancen einleitet. Sondern wir müssen immer wieder aus verschiedenen Situationen heraus in der Lage sein, das gegnerische Tor zu bedrohen. Und das machen wir schon ganz gut.“

Friedls Kauf ist ein Segen

Kohfeldts vorläufiges Fazit knapp zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart: „Ich bin mit dem Stand der Vorbereitung sehr zufrieden.“ Ein simpler Satz, den aber viele nicht für möglich hielten nach dem holprigen Trainingsauftakt. Gleich in den ersten Einheiten verletzte sich damals Innenverteidiger Sebastian Langkamp, am gleichen Tag wurde bekannt, dass auch Abwehrspieler Milos Veljkovic länger ausfällt wegen einer Operation am gebrochenen Zeh. Gemessen daran ist die Entwicklung mindestens erstaunlich, zumal ein Dilemma bleibt: In keiner einzigen Trainingseinheit kann Werder mit zwei bundesligatauglichen Viererketten üben. Ein Handicap, unter dem derzeit kein anderer Klub in der höchsten deutschen Spielklasse leidet. Nicht nur für die defensiven Abläufe ist das ein großes Problem, auch beim Einstudieren des Spielaufbaus müssen täglich Abstriche gemacht werden, weil die Mittelfeldspieler eben nicht immer die gewohnten erstklassigen Bälle aus der Abwehr zugespielt bekommen.

Ein Segen ist schon jetzt, dass Werder den zuvor ausgeliehenen Marco Friedl vom FC Bayern fest verpflichten konnte. Der Österreicher leistet zentral wie links in der Abwehr wertvolle Dienste. Kohfeldt: „Er ist nun ein vollwertiger Bundesligaspieler.“