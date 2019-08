Davy Klaassen war offensichtlich gut vorbereitet auf die Medienrunde am Dienstag. Als ein Journalist fragte, wie sehr denn Max Kruse Werder fehlen würde, grinste der Mittelfeldspieler kurz und sagte: „Diese Frage habe ich nach der Niederlage gegen Düsseldorf schon erwartet.“ Wenig überraschend versicherte Klaassen dann aber, dass die Bremer auch ohne ihren abgewanderten Kapitän eine starke Mannschaft mit Führungspersönlichkeiten hätten und betonte: „Wir haben letztes Jahr schon gezeigt, dass wir auch ohne Max gewinnen können.“

Überhaupt wehrte sich der 26-Jährige dagegen, aufgrund der Auftaktpleite nun alles schwarzzumalen. „Wir haben keine Krisensituation, auch wenn das jetzt vielleicht geschrieben wird“, sagte Klaassen. „Wir ärgern uns über die Niederlage, aber es ist wichtig, dass wir den Kopf oben behalten und nicht denken, dass alles scheiße war.“

Die Leistung gegen Düsseldorf wollte Klaassen folglich nicht zu kritisch betrachten. Das fehlende Tempo im Spiel? Das habe er nicht als Problem gesehen, erklärte er. Die schwache Defensive? Die Abwehrleistung sei nicht komplett schlecht gewesen. "Düsseldorf hatte nicht viele Chancen, aber natürlich haben wir die Gegentore zu leicht bekommen", sagte Klaassen. Und die fehlende Cleverness? Klaassen: Wenn man eine Chance vergibt, bedeutet das nicht automatisch, dass man nicht clever und abgezockt war."

Die wohl größte Gelegenheit ließ gegen Düsseldorf Klaassen selbst aus. Nachdem Torwart Zackary Steffen den Ball in der 67. Spielminute fallen gelassen hatte, schoss der Niederländer freistehend am Tor vorbei. „Ich ärgere mich darüber, aber es gibt schlimmere Sachen“, sagte Klaassen zu dieser Szene. „Normalerweise hätte ich immer mit der Innenseite geschossen, doch der Ball flog so zwischen meine Füße, dass ich das nicht konnte. Beim nächsten Mal würde ich in solch einer Situation wieder schießen, aber die Innenseite nehmen und nicht den Außenrist.“