Frank Baumann stellte sich im Sportzentrum des RCD Mallorca den Medien: Werders Sportchef sprach dabei auch über Verstärkungen fürs Team. (nordphoto)

Auch am dritten Tag des Trainingslagers auf Mallorca wirkte bei Werder noch kein Neuzugang mit. Manager Frank Baumann klang am Sonntag aber zuversichtlich, dass demnächst etwas passieren könnte. "Wir haben konkrete Ideen im Kopf“, sagte Baumann in einer Medienrunde im Trainingslager, „es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand auf Mallorca dazukommt. Wir sind ja noch eine Woche hier.“

Wie das so ist bei Transfers, müsse man sich eben „mit allen Seiten einigen“, dazu gehören der abgebende Verein, der Spieler und der Berater. Baumann: „Das kann dauern, kann aber auch schnell gehen, wenn der Knoten durchschlagen ist.“

Der Knoten scheint dabei der abgebende Klub zu sein. „Wenn der Verein bereit ist, einen Spieler abzugeben, dann kann es schnell gehen“, erklärte Baumann. Wie berichtet, sucht Werder vor allem fürs Mittelfeld eine spielstarke Verstärkung, auch im Angriff wäre zusätzliche Qualität hilfreich – nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte aber eigentlich in jedem Mannschaftsteil. Doch derlei dürfte für die klammen Bremer finanziell nicht möglich sein.