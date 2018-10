Zlatko Junuzovic erzielte in der Nachspielzeit das 2:1 für Werder in einem verrückten Spiel. (nordphoto)

Kapitän, Joker und Matchwinner Zlatko Junuzovic:

„Das ist natürlich überragend. Ich glaube, wir haben heute schon ein gutes Spiel absolviert. Wir haben die Schalker nicht so ins Spiel kommen lassen. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon viel Ballbesitz, das Tor ist dann unglücklich. Aber Pavlas hat uns schon genug Spiele gerettet. Mit einem Mann mehr wollten wir dann natürlich gewinnen. Der Lucky Punch ist uns dann doch noch geglückt. Wir haben nicht so viele Chancen kreiert, das war die anderen Spiele besser. Aber wir haben uns das heute erarbeitet. Über 15, 20 Minuten waren wir nicht so gut im Spiel, aber du musst auch erstmal bestehen auf Schalke.“

Max Kruse, Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1:

…zum Spielverlauf: „In der ersten Halbzeit hatte Schalke einen Torschuss, der flutscht durch die Finger. Wir sind nicht nach Schalke gefahren, um hier Hurra-Fußball nach vorne zu spielen. Wir hatten einen Plan, den wir verfolgt haben - das ist uns gelungen. Dass es auf Schalke nicht einfach wird, ist allen klar. Es ist kein Zufall mehr, wenn du so wenige Torchancen zulässt. Wir haben sehr, sehr gut gestanden und die Chancen, die wir hatten, gut genutzt.“

…zum Patzer von Jiri Pavlenka: „Wir haben genug Punkte schon durch ihn gewonnen, deswegen sind wir umso mehr froh, dass wir heute gewonnen haben.“

Zur anstehenden Partie im DFB-Pokal gegen Leverkusen am Dienstag: „Wir wollen eine Runde weiterkommen – aber wissen auch, dass es in Leverkusen sehr, sehr schwer wird.“

Maximilian Eggestein:

…zur Partie: „Der Sieg ist nicht so verdient, wie er es in den letzten Wochen gewesen wäre. Aber das ist mir heute egal.

…zum Sprung auf Tabellenplatz 15 (Mainz verlor parallel beim FC Bayern): „Es ist ein schönes Gefühl, nach so langer Zeit mal nicht mehr auf einem Abstiegsplatz zu stehen. Das ist gut für den Kopf.“

…zum Debüt von Milot Rashica: „Man hat gemerkt, dass er in manchen Szenen noch nicht so die Anbindung hatte.“

…zum Patzer von Jiri Pavlenka: „Pavlas hat uns so oft gerettet. Freue mich, dass wir ihm ein paar schwere Nächte erspart haben.“

Theodor Gebre Selassie:

…zum Wendepunkt der Partie: „Nach der Roten Karte habe ich geglaubt und gehofft, dass wir das Spiel noch drehen können.“

…zum Patzer von Jiri Pavlenka: „Ich habe ihm gesagt: 'Gut, dass du das in diesem Spiel gemacht hast, wir haben ja noch gewonnen.' Jetzt ist das erledigt, und er kann wieder fehlerfrei spielen.“

Schalke-Keeper Ralf Fährmann:

…zu seinem Fehler vor dem 1:1: „Ich wollte den Ball auf den Boden prallen lassen, das habe ich nicht gut gemacht in der Situation. Es tut mir leid, dass ich Bremen wieder zurück ins Spiel gebracht habe. Wir haben uns das Ergebnis zuzuschreiben, hatten aber auch Pech gehabt: Bei meinem Fehler vor dem 1:1, beim Pfostenschuss in Unterzahl. Es spricht für uns, dass wir uns mit einem Unentschieden bei einem Mann weniger nicht zufrieden geben.“

Weitere Stimmen:

#Kohfeldt: Wir werden das Spiel aufarbeiten. Heute war bei Weitem nicht alles gut, aber wir haben es erzwungen. Das tut gut. #s04svw #Werder pic.twitter.com/Iemei6mINK — SV Werder Bremen (@werderbremen) February 3, 2018

#Eggestein: Wir haben uns das heute vielleicht nicht verdient, aber über die letzten Wochen. Im Abstiegskampf zählen nur Punkte! #Werder #s04svw pic.twitter.com/Qex0d7Ld3b — SV Werder Bremen (@werderbremen) 3. Februar 2018

#Kruse zum Fehler von #Pavlenka: Sowas passiert, es sieht einfach doof aus, weil er letzter Mann ist. Wir haben auf dem Feld alle genug Fehler gemacht und er hat uns diese Saison schon genug Punkte gerettet. #s04svw #Werder pic.twitter.com/Z9u7Z7KKGV — SV Werder Bremen (@werderbremen) 3. Februar 2018