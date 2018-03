Thomas Delaney

…zur Partie insgesamt: „Der Punkt ist sehr wichtig. Die erste Halbzeit war ganz schlecht, wir hatten nicht das Vertrauen auf dem Platz. Die zweite Hälfte war sehr gut. Der Trainer hat uns in der Pause gar nicht so viel gesagt, aber wir haben die Taktik verändert und mit Viererkette gespielt. Außerdem haben wir mehr Druck auf den Ball ausgeübt.“

…zu seinem Treffer zum 1:2-Anschluss und zur vorangegangenen Ecke: "Es war der Kopf und die Schulter. Die Eckballvariante war einstudiert, aber ich war nicht an dem Platz, an dem ich sein sollte, sondern habe getauscht."

…zu Einwechsler Johannsson: „Aron hat uns jetzt zweimal Punkte beschert. Ich freue mich sehr für ihn. Er ist ein guter Freund.“

Max Kruse:

„Mit der Leistung bin ich nur in der zweiten Halbzeit zufrieden. In der ersten sind wir in Tiefschlaf. Wir hatten das schon in Freiburg, dass wir nicht wach sind von der ersten Minute an – heute war es die 4. Minute. Und deshalb haben wir leider nur Unentschieden gespielt. Da fehlte es einfach an der Kommunikation, die untereinander da sein muss. Wenn wir sehen, wie wir in der zweite Halbzeit gespielt haben, sieht man, dass wir hätten gewinnen können – und das ist auch der Anspruch, den ich habe und den auch die Mannschaft hat.“

Philipp Bargfrede:

„Es spricht für unsere Moral, dass wir nicht aufgegeben haben. Das war eine richtig starke zweite Halbzeit.“

Milos Veljkovic:

„Es lag in der ersten Halbzeit nicht am System. Wir haben uns die Tore ja fast selbst reingelegt. In der zweiten Halbzeit waren wir viel besser in den Zweikämpfen.“

Werder-Trainer Florian Kohfeldt

…zum Spiel insgesamt: „Wir wollten gewinnen, und ich glaube, das wäre auch möglich gewesen. Aber die erste Hälfte ist defensiv einfach nicht gut gewesen, wir haben gerade im vorderen Bereich die gegnerischen Sechser nicht zugekriegt. In der zweiten Halbzeit sind wir dann aggressiver angelaufen.“

…zu seinem ursprünglichen Plan im 3-5-1-1: „Auch in Halbzeit eins hatten wir gute Staffelungen mit Ball und sind in den Strafraum gekommen. Ich war aber nicht vollständig zufrieden: Über die linke Seite lief es sehr ordentlich, über rechts ist uns das leider nicht so gelungen. Insgesamt wollten wir kompakter stehen und uns die Kontermöglichkeiten erspielen, die man gegen Gladbach bekommt.“

Zur Eckballvariante vor dem Anschlusstreffer: „Ein großes Lob an unser Analystenteam und das Co-Trainerteam: Das war schon so geplant. Das macht Milos schon sehr gut – und Thomas dann schulbuchmäßig mit der Schulter.“ (mw)

Weitere Stimmen:

