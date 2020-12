Für Davie Selke läuft es bei Werder bisher nicht nach Wunsch. (nordphoto)

Davie Selke kam Ende Januar kurz vor Ablauf der Transferphase als Hoffnungsträger im Abstiegskampf zu Werder. Rund elf Monate später lässt sich festhalten, dass der Stürmer die hohen Erwartungen bislang nicht erfüllte. Das muss auch Werders Sportchef Frank Baumann einräumen: „Davie und wir haben uns etwas mehr erhofft. Davie ist da sehr selbstkritisch.“ Vergangene Saison erzielte der 25-Jährige in 13 Pflichtspielen nur ein Tor für die Bremer. In der laufenden Spielzeit sind es zwei Treffer in sieben Einsätzen. Aktuell ist Selke zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit verletzt, bis zum Spiel gegen Union Berlin am 2. Januar soll seine Oberschenkelblessur auskuriert sein.

Auf Selke wird in Bremen besonders geachtet. Bleibt Werder erstklassig, greift eine vor der Corona-Krise ausgehandelte Kaufpflicht und stolze zwölf Millionen Euro gehen an Hertha BSC. Baumann ist es wichtig, dass der Angreifer dennoch fair bewertet wird. „Davie kam relativ spät im Januar zu uns. Dann folgte schon der Lockdown. Es waren keine leichten Umstände für ihn, aber Davie ist jemand, der für Werder brennt. Ich bin überzeugt davon, dass das nächste Kalenderjahr für ihn und für uns deutlich besser wird.“