Florian Kohfeldt

"Wir haben in der Pause nur kurz über das Spiel auf den Flügeln gesprochen, denn da waren wir zu passiv, ansonsten wurde nur das Spiel mit dem Ball thematisiert. Ich habe ihnen gesagt, dass sie sich trauen müssen, weil sie das können. Ich bin zufrieden mit dem Punkt, alles andere wäre vermessen. Die zweite Hälfte war mir wichtig, weil wir unseren Fußball gespielt haben. Das ist das Allerwichtigste, dass wir trotz aller Rückschläge unseren Fußball nicht verloren haben.“

Maximilian Eggestein

„In der ersten Halbzeit haben wir es nicht ganz so gut gemacht. Hätten wir da besser gespielt, wäre vielleicht sogar noch mehr drin gewesen. Unser Anspruch ist, dass wir immer gewinnen wollen, aber wir können mit dem Punkt natürlich leben. Den haben wir uns auch verdient. Insgesamt geht das Ergebnis in Ordnung. Nach den letzten Wochen können wir den Punkt schon ein Stück weit genießen.“

Marco Friedl

über sein Tor: „Das erste Bundesliga-Tor ist etwas, das man sein Leben lang nicht vergisst. Für jeden Spieler ist das etwas Besonderes. Wichtig war aber vor allem, dass ich der Mannschaft helfen konnte und dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren.“

über das Spiel: „Wir wussten, dass jeder ans Limit gehen muss, wenn wir etwas mitnehmen wollen. Die Mannschaft hat eine super Moral bewiesen. Kurz vor der Pause haben wir das 1:2 gekriegt. Wir wollten den Ball dann mehr laufen lassen und Fußball spielen. Das ist uns in der zweiten Halbzeit gut gelungen. Wir wollten dieses Spiel gewinnen, so wie wir jedes Spiel gewinnen wollen. Unter dem Strich können wir mit dem 2:2 aber gut leben.“

Nuri Sahin

„Die erste Halbzeit geht klar an die Borussia, weil wir nach dem 1:0 aufgehört haben, nach vorne zu spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir es gut gemacht und verdient einen Punkt mitgenommen. Das 1:0 hat uns eigentlich extrem in die Karten gespielt, aber dann haben wir zu schnell das 1:1 kassiert.“

Josh Sargent

"Wir haben gute Fans, egal wo wir hingehen. Es war ein guter Fight von uns. Ich bin noch ein sehr junger Spieler und muss noch einiges verbessern, aber diese Fans und solche Spiele helfen enorm.“

Davy Klaassen

„Die zweite Halbzeit war besser von uns. Da haben wir den Ball viel mehr laufen lassen. Wir haben uns in der Pause vorgenommen, viel mutiger mit dem Ball zu sein und am Ende sind wir zufrieden.“

BVB-Torwart Roman Bürki

„Wir haben es wieder nicht geschafft, genügend Chancen in Tore umzumünzen. Uns fehlt die letzte Konsequenz. Das reicht nicht für drei Punkte. Wir spielen nicht wie Männer. Wenn es darum geht, dorthin zu gehen, wo es wehtut, dann sind wir nicht da. Wir spielen guten Fußball, aber vor dem Tor fehlt der Killerinstinkt.“

BVB-Trainer Lucien Favre

„Wir haben das Spiel nicht genug kontrolliert. Wir sind enttäuscht, das ist klar.“