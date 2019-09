Werder hat mit Leipzig und Dortmund zwei schwere Brocken in der Liga vor der Brust. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt geht die Aufgaben trotzdem voller Selbstvertrauen an, das liegt auch an dem 2:1-Willenssieg gegen Union am vergangenen Sonnabend. „Wir wollten und mussten in Berlin unbedingt gewinnen. Das war ganz wichtig für die Köpfe in einer Phase, wo so viele Spieler fehlen. Es kann sein, dass alle jetzt eine breitere Brust haben für die nächsten Spiele. Das war mehr als ein Sieg, das Spiel hat gezeigt, wie wir alle zusammenhalten“, erklärte Marco Friedl am Mittwoch in einer Medienrunde.

Der Auftakt in die neue Bundesligasaison war für Werder zuvor alles andere als geplant verlaufen. Gegen Düsseldorf und Hoffenheim setzte es direkt zwei Niederlagen. „Wir wollten die ersten beiden Spiele dieser Saison unbedingt gewinnen, dann ist es aber für alle nicht so gut gelaufen. Wir wollten sechs Punkte und es sind keine sechs Punkte geworden“, fasste es Friedl zusammen, um fortzufahren: „Danach haben wir viel gesprochen und seitdem läuft es gut. Wir wussten, dass wir als Team an einem Strang ziehen und die Standards verbessern müssen. Jeder hat seither einen Schritt nach vorne gemacht, ich auch.“

Es folgten der Sieg gegen Augsburg und eben das 2:1 bei Union. Dass die nächste Aufgabe gegen RB Leipzig um einiges schwerer werden dürfte, ist den Bremern klar: „Man weiß ja, wie Leipzig Fußball spielt. Klarer Offensivfußball mit richtig Tempo. Das hat mir gegen Bayern schon gut gefallen. Leipzig ist eine Top-Mannschaft“, so Friedl. Der 21-Jährige hat aber auch einen Punkt ausgemacht, der den Bremern helfen könnte: „Ich spiele lieber in einer englischen Woche gegen Leipzig, dann haben sie den Reise-Stress und sind vielleicht etwas müde. Sie werden sich zwar wie immer optimal vorbereiten, aber mein Gefühl ist, dass es so besser für uns ist.“ RB war am Dienstagabend mit einem Auswärtsspiel bei Benfica Lissabon (2:1) in die neue Champions-League-Saison gestartet.