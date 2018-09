Mit dem 1. FC Nürnberg tritt an diesem Sonntag (15.30 Uhr) erstmals einer der Aufsteiger im Weserstadion an, verstecken wollen sich die Franken aber nicht. „Wir nehmen sicherlich die Außenseiterrolle ein“, sagte Michael Köllner, Trainer des FCN im vereinseigenen „Club TV“, aber „wir sind selbstbewusst genug, um zu wissen, dass wir auch Fußball spielen können“.

Köllner ist überzeugt, dass seine Mannschaft trotz Außenseiterstatus in der Lage ist, etwas Zählbares aus dem Weserstadion mitzunehmen. „Wir werden unsere Dinge einbringen, um am Ende selber zu Punkten zu kommen“, sagte er. Als Beispiel für die Ligatauglichkeit zog der Trainer das Heimspiel gegen Mainz 05 heran, das vor der Länderspielpause mit 1:1 endete. Die Partie habe bewiesen, dass man durchaus in der Lage sei, Durchschlagskraft zu entwickeln, sagte Köllner.

Gegen Werder könnte Köllner auch erstmals auf Matheus Pereira (Leihe von Sporting Lissabon) und Virgil Misidjan (von Ludogorets Razgrad verpflichtet) zurückgreifen. Die beiden offensiven Außenspieler wurden erst kurz vor Ende der Transferperiode unter Vertrag genommen.

