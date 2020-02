Moderater Mathias Sonnenberg (v.r.n.l.) diskutierte mit Werder-Sportchef Frank Baumann sowie Dieter Eilts und Jean-Julien Beer. (Frank Thomas Koch)

Das Thema war ernst. Den einen oder anderen Lacher gab es trotzdem. „Und dann stellen wir Tim Wiese beim Elfmeterschießen ins Tor“, scherzte Frank Baumann und hatte die Sympathien des Publikums auf seiner Seite. In diesem Moment war es um eine mögliche Relegation gegen den Hamburger SV gegangen und die schönen Erinnerungen an spektakuläre Derby-Siege. Es war einer der wenigen heiteren Augenblicke während der zweiten Ausgabe des „WK-Talk Sport“ im WK-Café WESER-Strand, an dem am Donnerstagabend sonst weitgehend die Sorge regierte.

Es ging um Werder und den mühsamen Kampf um den Klassenerhalt. „Werder-Krise: Kriegt der Klub noch die Kurve?“ hieß das Thema – und der Bremer Sportchef versuchte einiges, um den Zuhörern und seinen Gesprächspartnern, WK-Experte Dieter Eilts und Chefreporter Jean-Julien Beer, Mut in diesen tristen Tagen zu machen. „Wenn wir keine Hoffnung hätten, würde ich nicht hier sitzen“, sagte Baumann. „Wir haben jetzt eine andere Qualität im Training, es gibt wieder einen Konkurrenzkampf. Wir haben noch elf Spiele, das ist nicht unmöglich. Aber wir müssen punkten, am besten schon am Sonntag.“

Kohfeldt bleibt über 1. Juli hinaus

Diese Sätze waren nicht neu, in ganz ähnlicher Form gab es sie zuletzt häufig zu hören. Ein wirklicher Umschwung allerdings, der war nicht zu erkennen. Und so schwand vielerorts langsam aber sicher der Glaube. Frank Baumann sprach ziemlich offen darüber, woran die schwachen Leistungen liegen könnten. „Angst frisst Seelen auf – und das ist etwas, was wir im Fußball nicht gebrauchen können“, sagte er. „Keiner der Spieler genießt die Situation, in der wir uns befinden. Es ist leider etwas, was die Spieler momentan hemmt.“

Baumann versicherte glaubhaft, dass sie bei Werder intensiv daran arbeiten, diese Blockade zu lösen – und an allererster Stelle tue dies der Trainer. Der sich natürlich neben den psychischen auch um die physischen Problemstellen kümmere. „Die Spieler werden jeden Tag in die Pflicht genommen und Florian Kohfeldt stand immer dafür, dass er von seinen Spielern unheimlich viel einfordert“, sagte der 44-Jährige, der bei dieser Gelegenheit noch einmal betonte, dass eine Trennung vom Chefcoach absolut kein Thema sei. „Wenn er nicht der Richtige wäre, dann wäre er auch nicht mehr Trainer“, sagte Baumann. „Begriffe wie Nibelungentreue sind zudem Quatsch. Bei Florian bin ich absolut davon überzeugt, dass er auch über den 1. Juli hinaus Trainer bei Werder sein wird und wir gemeinsam etwas wiederaufbauen können.“ Bekanntlich beginnt an diesem Tag offiziell die neue Saison – für Werder womöglich in der Zweiten Liga? „Wir werden nicht absteigen“, bekräftigte Baumann und wich somit der Frage aus, ob der Verein im Falle des Falles auch mit Florian Kohfeldt in die Zweitklassigkeit gehen würde.

Eine Frage der Alternativen

Jean-Julien Beer sagte dazu: „Die Trainerfrage wird eine Zerreißprobe für den Verein. Das werden wir in den nächsten Wochen erleben. Ich würde mich freuen, wenn Werder, falls man absteigt, sich Vereine wie Mainz und Freiburg zum Vorbild nimmt.“ Auch dort wurde am Coach festgehalten und ein Neuaufbau in Liga zwei in Angriff genommen. „Es ist ja auch eine Frage der Alternativen“, sagte Beer. „Wenn man bislang nicht gehandelt hat, zeugt das von einer ungeheuren Überzeugung, die es an fast keinem anderen Bundesligastandort gibt. Da wäre es jetzt erst recht töricht, zu handeln.“

Nun genießt Kohfeldt trotz einiger Kritiker ohnehin großen Zuspruch unter den Fans. Auch eine Blitzabstimmung im Publikum zeigte, dass eine deutliche Mehrheit hinter ihm steht. Baumann nahm das Ergebnis lächelnd zur Kenntnis und sagte: „Natürlich sind bei aller Fachkompetenz auch irgendwann die Ergebnisse entscheidend, aber man muss festhalten, dass er bei seiner täglichen Arbeit sehr gut agiert“ Und weiter: „Er hat nach wie vor eine unheimliche Qualität, einzelne Spieler, aber auch eine ganze Mannschaft zu führen. Das ist nicht selbstverständlich in solch einer Situation. Wir wissen, dass die Ergebnisse nicht da sind, aber dafür gibt es auch Gründe, die nicht beim Trainer liegen.“

Selbstkritischer Sportchef

Damit spielte Baumann auf die Verletzungen an, aber auch auf die vielen schwächelnden Profis. Ein Kader, für den er federführend verantwortlich ist, weshalb auch seine Mitschuld an der Misere diskutiert wurde. „Wer mich kennt, der weiß, dass ich zuallererst extrem selbstkritisch bin und mich ständig hinterfrage. Natürlich habe ich auch Fehler gemacht“, sagte Baumann. „Wir haben alle Fehler gemacht – ich, der Trainer, die Mannschaft. Sonst wären wir nicht in dieser Situation. Alles, was ich tue, ist im Sinne des Vereins.“

Und wenn es nach Frank Baumann geht, dann tut er dies noch eine ganze Weile. „Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam etwas wieder aufbauen können. Das braucht Zeit. Das war in anderen Phasen auch kein Selbstläufer“, betonte er. „Thomas Schaaf und Klaus Allofs haben auch einige Jahre gebraucht. 2001 standen wir im Tabellenkeller, haben viele Rote Karten bekommen und waren der ,SV Widerlich‘.“ Danach wurde er fast ein wenig pathetisch: „Ich höre als Geschäftsführer erst auf, wenn es Werder wieder deutlich besser geht als in den vergangenen Jahren. Dafür werde ich alles tun.“ Den Anfang soll der geglückte Klassenerhalt bilden.

Mit Dieter Eilts saß ein ehemaliger Mitspieler Baumanns in der Runde, der in dieser Hinsicht nicht ganz so zuversichtlich ist. „Ich wünsche es mir zwar, aber der Glaube fehlt mir einfach“, gestand er. „Ich bin in Gedanken viel bei Mitarbeitern, die schon zehn, 20 Jahre im Verein sind. Da stellt sich mir die Frage, wie es mit ihnen weitergeht.“ Für Frank Baumann war die Antwort klar: in der 1. Bundesliga. „Unser Ziel ist es, in der 1. Liga zu bleiben. Egal wie“, sagte er. „Wir werden alles dafür tun, um auch die Relegation zu vermeiden, denn die braucht niemand.“ Und Tim Wiese, der dürfte dann auch zu Hause bleiben.