Sie sind sich einig, was sie wollen - haben aber nicht wirklich viel Geld zu Verfügung: Trainer Florian Kohfeldt und Manager Frank Baumann müssen auf dem Transfermarkt Geduld haben. (nordphoto)

Werder trat die Reise nach Spanien am Freitag wie erwartet ohne Neuzugänge an. „Es ist alles mit Frank Baumann besprochen, wir sind uns da sehr einig“, erklärte Trainer Florian Kohfeldt zu den noch offenen Transfers, „er ist dabei nun der entscheidende Mann. Mein Fokus liegt jetzt komplett auf den Spielern, die im Training sind. Natürlich ist es immer so, dass man am liebsten alle schon gestern da gehabt hätte. Aber auch das gehört zur Wahrheit: Wir sind nicht der Verein, der überall zugreifen kann, egal, was es kostet.“

Hektik sei gerade in Werders Lage der falsche Weg auf dem Transfermarkt. Kohfeldt umschreibt das so: „Auch wenn es nicht die populärste Aussage ist: Noch deutlich schlechter, als wenn ein Spieler erst einen Tag vor dem ersten Spiel in Düsseldorf käme, wäre es, wenn er jetzt schon hier wäre, uns am Ende aber nicht weiterhilft. Deshalb muss man sehr genau schauen, was funktioniert und realisierbar ist.“

Der Plan: Mit Toprak und Moisander

Im Übrigen gehe es dabei nicht um seine Wünsche als Cheftrainer, „sondern um die von Frank Baumann und mir, weil wir uns da sehr einig sind. Und da hoffe ich trotzdem, dass der ein oder andere noch mallorquinische Sonne genießen wird. Auch wenn man das nicht als Ankündigung verstehen soll. Wir müssen darauf achten, was realisierbar ist und trotzdem Qualität bringt.“

Nachdem der lange verletzte Innenverteidiger Ömer Toprak gut gearbeitet hat (Kohfeldt: „Ömer hat gar keinen Urlaub gemacht, sondern durchtrainiert. Wir rechnen für das Spiel in Düsseldorf mit ihm.“) hat sich aber die Position verschoben. Einen zentralen Innenverteidiger braucht Werder nun eher nicht mehr. „Was wir geplant haben, das haben wir so geplant, dass wir davon ausgehen, dass Ömer Toprak und Niklas Moisander in der Rückrunde weitestgehend spielen“, betonte Kohfeldt. Der WESER-KURIER hatte bereits berichtet, dass eher ein Mittelfeldspieler verpflichtet werden soll.