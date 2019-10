Theodor Gebre Selassie spielt seit 2012 für Werder. (nordphoto)

Die Aussage war unmissverständlich: Theo Gebre Selassie möchte gerne noch ein weiteres Jahr bei Werder bleiben, das sagte der Abwehrspieler am Mittwoch in einer Medienrunde. Gespräche über eine Verlängerung des Vertrags, der am Saisonende ausläuft, soll es in der anstehenden Länderspielpause geben. Geht nun also alles ganz schnell? Sportchef Frank Baumann trat am Freitag ein wenig auf die Bremse und sagte: „Wir haben da keinen ganz großen Zeitdruck. Wir müssen schauen, dass wir eine Einigung finden. Wie schnell das geht, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Klar ist aber: Baumann will Gebre Selassie sehr gerne behalten. „Die Voraussetzungen sind sehr klar. Theo hat sich klar positioniert, und wir können uns das sehr gut vorstellen“, betonte der Sportchef. Dass noch etwas dazwischen kommt, ist also unwahrscheinlich. Der Rechtsverteidiger, der zuletzt als Aushilfs-Innenverteidiger überzeugte, dürfte im kommenden Jahr in seine neunte Werder-Saison gehen.

Miteinander sprechen und die vertraglichen Details regeln müssen beide Seiten aber trotzdem noch. Für den 32-jährigen Vater zweier Kinder ist auch die Familie ein wichtiger Punkt. „Ich weiß nicht, mit welcher Idee Baumi kommt“, hatte Gebre Selassie gesagt. „Dann muss ich das mit meiner Familie besprechen. Und dann werde ich eine Entscheidung treffen.“

Gebre Selassies älterer Sohn Noe soll in der Heimat Tschechien eingeschult werden. Er könnte im kommenden Jahr mit der Schule starten oder erst im Jahr 2021. Auf dieses Thema angesprochen, hatte Gebre Selassie den Daumen gehoben, was wohl bedeuten sollte, dass diese Frage bereits geklärt sei und einem Verbleib in Bremen nicht im Weg stehe.