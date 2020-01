Ein kurzes Lächeln, ein klarer Blick, ein paar deutliche Worte. Die offizielle Vorstellung von Kevin Vogt hatte noch nicht einmal richtig begonnen, da wurde schon deutlich, was für einen Spieler Werder da ausgeliehen hatte. Der 28-Jährige weiß ganz genau, was er will und wie er sich zu bewegen hat im Minenfeld Bundesliga. Trainer Florian Kohfeldt und Sportchef Frank Baumann hat den Hoffenheimer mit dem markigen Begriff der "positiven Arroganz" charakterisiert, am Montagmorgen wurde im Weserstadion klar, was sie damit gemeint hatten: "Ich habe Ecken und Kanten und scheue es nicht, meine Meinung zu sagen", sagte Vogt. "Ich bin konfliktbereit, aber natürlich in einem vernünftigen Rahmen.“

Genau diese Einstellung sollen künftig nicht nur seine Teamkollegen zu spüren bekommen, sondern auch die Gegner. Mit einer Mischung aus der nötigen Härte und der spielerischen Qualität soll es hinaus aus dem Abstiegskampf gehen. „Die Tabelle habe ich natürlich auch gelesen. Ich weiß, wo wir uns befinden, aber das war kein großes Thema für mich“, sagte Vogt,, als er auf die Gründe für seinen Wechsel angesprochen wurde. „Die Idee, wie Florian Kohfeldt über Fußball denkt, deckt sich mit meiner und ich bin froh, hier zu sein. Ich mag mutigen Fußball und glaube, dass er am Ende immer belohnt wird.“

Maximal mutige Spielweise

Kevin Vogt will und soll kein Heilsbringer sein. Er ist vielmehr ein womöglich fehlendes Puzzleteil im bisherigen Werder-Kader. „Hier gibt es viele erfahrene Spieler. Ich werde sicherlich nicht jeden Morgen durch die Kabine laufen und irgendwelche Ansprachen halten“, sagte der Mann, der bis zum Sommer die Nummer Drei auf dem Rücken tragen wird. „Der Trainer kennt meine Stärken, ich stehe voll im Saft und weiß auch, was uns am kommenden Wochenende direkt erwartet.“ Der Rückrundenauftakt nämlich, beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf (Sonnabend, 15.30 Uhr) geht es direkt um ganz wichtige Punkte. Und trotz nur weniger gemeinsamer Trainingseinheiten bis dahin würde es nicht wirklich überraschen, wenn Vogt auch direkt in die Startelf rückt: „Ich spreche nicht gerne über mich selbst. Was ich sagen kann, ist, dass ich eine große Portion Optimismus mitbringe“, sagte er. „Ich gehe außerdem gerne ins Risiko. Wenn ein Pass mal nicht klappt, versuche ich ihn trotzdem nochmal. Ich will maximal mutig spielen.“

Kevin Vogt ist also vielleicht mehr ein Funke, aus dem in den nächsten Wochen wieder ein gemeinschaftlich loderndes Bremer Feuer werden könnte. „Ich will mit dieser Art und Weise auch anstecken“, sagte er. „Hier gibt es viele gute Fußballer und ich bin überzeugt davon, dass wir aus der Negativspirale der Hinrunde herauskommen und es zum Positiven biegen.“