Kevin Vogt wehrte sich im Spiel gegen Leverkusen zwar, konnte die Niederlage aber auch nicht verhindern. (nordphoto)

Kevin Vogt wirkte immer noch gezeichnet von der herben 1:4-Niederlage gegen Leverkusen: ernster Blick, belegte Stimme. Es sei eine kurze Nacht gewesen, sagte der Verteidiger am Dienstagmorgen im Werder-Strom-Talk, und gab sich dennoch kämpferisch: „Es sind nicht mehr viele Spiele, aber ich bin nach wie vor positiv gestimmt. Solch eine Niederlage haut mich nicht um.“

Vogt ist auch auf dem Platz immer ein kämpferisches Vorbild. Der 28-Jährige, der bis zum Saisonende von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist, gehört zu den wenigen Werder-Spielern, denen immer anzumerken ist, dass sie sich im Spiel wehren. „Ich versuche, mir die Bälle zu holen und das Spiel an mich zu reißen. Das habe ich auch gegen Leverkusen versucht“, sagte Vogt, um dann einen Appell an seine Teamkollegen zu richten: „Wir müssen alle noch ein Stück weit mutiger sein. Da reichen nicht zwei, drei Spieler. Ohne Mut wird es schwer.“

Den Eindruck vieler Fans und Beobachter, dass Werder die Niederlage wieder einmal weitestgehend über sich ergehen ließ, hatte auch Kevin Vogt. Er fand dementsprechend deutliche Worte: „Wir müssen ekliger werden und uns dagegen stemmen. Wir haben nicht eklig genug gespielt und konnten den Leverkusenern mit ihrer spielerischen Klasse nicht den Schneid nicht abkaufen.“

Vogt war eklig, legte sich auch mal mit Gegenspieler Nadiem Amiri an, doch er war fast der einzige Werder-Profi, der derart entschlossen auftrat. Laut Statistik gewannen die Bremer zwar 51 Prozent der Zweikämpfe, aber in den wichtigen Situationen waren sie nicht da. Zwei Gelbe Karten in 90 Minuten sprechen auch nicht eben dafür, dass sich eine Mannschaft mit aller Macht gegen den Abstieg wehrte. Vogt wollte diesem Eindruck nicht widersprechen und forderte: „Wir müssen uns so hochpushen, dass es in ein, zwei Zweikämpfen auch mal richtig raucht. Das hat gegen Leverkusen gefehlt. Das ist etwas, was die Truppe eigentlich drin hat. Wir müssen es nur abrufen. Ich wünsche mir, dass wir im Kollektiv noch unangenehmer werden.“

Rückendeckung für Kohfeldt

Die eklatante Schwäche nach gegnerischen Standardsituationen, die sich durch die gesamte Saison zieht, müsse zudem schonungslos analysiert werden, betonte Vogt. Das wichtige 2:1 für Leverkusen war nach einem Freistoß gefallen. „Das sind Situationen, in denen Spieler eher am Ball sein können. Das darf uns auf diesem Niveau nicht passieren. Das muss man kritisch ansprechen, da braucht man sich nicht zu streicheln. Da muss man einzelne Spieler ansprechen, das Problem müssen wir beheben.“

Vogt sparte also nicht mit klaren Worten für das Auftreten der Mannschaft, seinen Trainer Florian Kohfeldt allerdings wollte der Verteidiger von dieser Kritik ausgenommen wissen. Ihm stärkte Vogt entschieden den Rücken: „Flo hat vor dem Spiel eine sehr emotionale Rede gehalten. Ich halte Flo für einen sehr guten Trainer. Die Ergebnisse sprechen weder für uns noch für ihn. Aber ich sehe auf der Position des Cheftrainers überhaupt keinen Bedarf, sich dort neu aufzustellen. Flo erreicht die Mannschaft und passt sehr gut zur Mannschaft.“