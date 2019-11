Die drei übergeordneten Ziele, die sich die Geschäftsführung vor zwei Jahren in einem Strategieplan gesetzt hat, hat Werder erreicht: ein einstelliger Tabellenplatz, ein Gewinn zwischen einer und drei Millionen Euro und ein Eigenkapital in zweistelliger Millionenhöhe. Platz acht in der Liga, 3,5 Millionen Gewinn und 10,5 Millionen Eigenkapital. Die Zahlen, die bei Werder zu Recht für Zufriedenheit sorgen, sind allerdings aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr.

Im aktuellen Geschäftsjahr sind diese Ziele in Gefahr. Das sportliche Abschneiden ist noch schwer zu prognostizieren, die Tendenz ist aber nicht positiv. Nach einem Gewinn sieht es derzeit nicht aus, im Gegenteil. Ein Minus bedeutet gleichzeitig, dass das Eigenkapital schmilzt. Es besteht also Handlungsbedarf.

Viel Geld in den Kader investiert

„Es ist kein Geheimnis, wir haben im Sommer Geld in die Hand genommen“, sagt Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung. „Wir haben unter Frank (Baumann; Anm. d. Red.) in den Kader investiert, und der Kader hat einen hohen Wertzuwachs erzielt.“ Vergangenen Sommer holte Werder Niclas Füllkrug, Ömer Toprak, Leonardo Bittencourt und Michael Lang, dazu wurde Marco Friedl fest verpflichtet. Auch wenn Toprak, Bittencourt und Lang nur ausgeliehen wurden und die Kauf-Verpflichtung erst später greift, dürfte sich die investierte Summe auf etwa 13 Millionen Euro belaufen. Verkaufserlöse wurden dagegen nicht erzielt.

Millionen-Loch muss gefüllt werden

Dieses Loch muss gestopft werden, ansonsten geht das Minus zulasten des Eigenkapitals. „Es gibt ein gemeinsames Verständnis, dass Geld generiert werden muss, weil wir den Weg der wirtschaftlichen Vernunft nicht verlassen wollen“, sagt Filbry. Gemeinsam bedeutet, dass neben den wirtschaftlich Verantwortlichen auch die Sportliche Leitung um die Zwänge weiß und welche Konsequenzen sich daraus ableiten: Nach der Saison muss Werder Spieler verkaufen, um dieses Millionen-Loch zu füllen.

Natürlich gibt es verschieden Optionen, Geld zu verdienen, „DFB Pokal, zusätzliches Sponsoring oder Transfers“, zählt Filbry auf. Die wahrscheinlichste Variante bleibt jedoch, durch einen Verkauf Geld zu generieren. Darauf wird es am Ende hinauslaufen.