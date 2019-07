Der Abschlussabend hatte noch nicht einmal begonnen, da war sich Florian Kohfeldt bereits sicher, dass es keine große Sause zum Finale im Teamhotel mehr geben würde. „Die Jungs gehen sicherlich früh schlafen“, sagte er und grinste süffisant. Werders Cheftrainer wusste, dass er seinen Spielern in den Tagen im Zillertal einiges abverlangt hatte. Sogar eine Standardeinheit hatte er kurzfristig aus dem Programm nehmen müssen, weil stattdessen dringend eine Pause benötigt wurde. Das Ergebnis der Strapazen konnte sich in seinen Augen sehen lassen.

Florian Kohfeldt überlegte einen Moment, aber ein wirklicher Negativaspekt wollte ihm am Ende des Trainingslagers nicht einfallen. Vielleicht sei aber genau das das Problem. „Ich habe ein großes Bedenken: Wir müssen darauf achten, dass wir kritisch bleiben“, sagte er. „Wir dürfen nicht so tun, als ob alles gut wäre, nur weil wir scheinbar weiter sind als letztes Jahr.“

Vorhandenes Gerüst birgt Gefahren

Es ist für den Coach und den Klub ein großes Plus, dass der Kader sich kaum verändert hat. Ja, mit Max Kruse ist ein ganz entscheidendes Element verloren gegangen, andererseits gehören Säulen wie Jiri Pavlenka, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen oder Milot Rashica weiter zum festen Inventar. Keine Selbstverständlichkeit für ein Team, das einerseits kürzlich noch gegen den Abstieg spielte und andererseits das europäische Geschäft zuletzt verpasst hat. Dieses vorhandene Gerüst ist also ein Segen – birgt aber auch Gefahren.

Gefahren, die Florian Kohfeldt schon im Keim ersticken will. „Wir müssen wach bleiben. Wir müssen uns alles hart erarbeiten und nicht das Gefühl haben, dass es jetzt so weiterläuft. Da bin vor allem ich in der Pflicht“, sagte er. Das Trainingslager in Tirol lief wie zum Beweis enorm harmonisch ab, gewisse unangenehme Reibungspunkte, die ganz automatisch die Sinne schärfen, fehlten gänzlich. Das kann der Stimmung im Team nicht schaden, führt allerdings im schlimmsten Fall auch zu einer großen Portion Zufriedenheit. Und das ist Gift für einen Bundesligisten, der Woche für Woche punkten muss. Deswegen hebt Kohfeldt lieber einmal zu viel den warnenden Zeigefinger als zu wenig. „Von einer Euphorie bin ich weit weg, aber da neige ich normalerweise auch nur bei Torerfolgen zu“, sagte er lachend.

Einer der wichtigsten Bausteine, um den es in diesem Jahr in Werders Saisonvorbereitung geht, ist das Ersetzen des bisherigen Kapitäns. Max Kruse hat ein Vakuum im Bremer Spiel hinterlassen, das künftig im Kollektiv gefüllt werden soll. „Ich habe nicht das Gefühl, dass uns etwas fehlt“, bilanzierte Kohfeldt nach dem Ende des Trainingslagers, wenngleich er darauf verwies, dass ein endgültiges Urteil wohl erst nach dem ersten Bundesligaspiel gegen Fortuna Düsseldorf möglich sei. „Meine Sorge war ohnehin nicht, ob wir mehr oder weniger Tore schießen, sondern ob wir ins letzte Drittel kommen. Dort hat Max uns super hingebracht.“

Testspiele beruhigen Kohfeldt

Nach den ersten Eindrücken war die Sorge unbegründet. „Da beruhigen mich die Testspiele wirklich“, sagte Kohfeldt. „Wenn wir über etwas Negatives in der Offensive reden wollen, dann eher über die Chancenverwertung.“ Ein ganz ähnliches Thema gab es schon im Vorjahr, als Werder im Zillertal nun auch nicht gerade als Tormaschine in den Tests geglänzt hatte. Und doch ist für Florian Kohfeldt dieses Mal alles anders. „Wir haben uns gefühlt mehr Torchancen herausgearbeitet als letztes Jahr. Ich finde, dass wir mehrere Szenen hatten, in denen wir so vor das Tor kommen, wie wir das wollen.“

Sprich: Im letzten Drittel hat sich seine Elf so verhalten, wie er sich das ohne einen Max Kruse vorstellt. „Wo etwas wegbricht, hast du auch neue Möglichkeiten. Dadurch hast du Gegenbewegungen, die Max sonst einfach allein gemacht hat.“

Und deshalb freute sich Werders Coach auch, dass im Bremer Mittelfeld von Beginn an die Leistung stimmte. „Kevin Möhwald und Yuya Osako haben für mich ein Ausrufezeichen gesetzt“, lobte Kohfeldt. „Milot Rashica ebenfalls, weil er mittlerweile eine viel größere Selbstverständlichkeit in seinem Spiel besitzt. Die Gegner haben inzwischen einfach Angst, wenn er den Ball hat, weil er nicht auszurechnen ist.“ Rashica steht exemplarisch für das vorhandene, verlockende Niveau. Es ist gerade einmal ein Jahr her, da war der Kosovare noch ein absoluter Lehrling – nun ist er auf dem Weg zum Meister seines Fachs. „Er ist zudem ein sehr uneigennütziger Spieler, dem ein Assist genauso wichtig ist wie ein eigenes Tor. Das ist für eine Mannschaft brutal viel wert“, sagte Kohfeldt über einen seiner Vorbereitungsgewinner. „Ich habe die große Hoffnung, dass die Rückrunde eher die Normalität als die Ausnahme war.“

Die Grundlagen sind also vorhanden, die ersten Weiterentwicklungen initiiert. Damit diese nicht direkt wieder verloren gehen, wird in Bremen nahtlos mit hoher Intensität weitertrainiert. „Wir sind zwar nicht mehr im Trainingslager, aber wir sind schon noch in einer Phase, in der wir viel und hart arbeiten werden“, kündigte Kohfeldt an. Das war zwar auch schon im Vorjahr so, eine kleine Umstrukturierung gibt es nun dennoch. „Wir werden garantiert nicht so weit an die Saison herantrainieren wie letztes Jahr, weil ich für das Spiel gegen Düsseldorf, das wir unbedingt gleich gewinnen wollen, die Frische bei den Jungs haben will“, sagte er. „Die Spieler haben deswegen jetzt noch eine Woche mit einem solchen Block vor sich, in Grassau wird es hoffentlich intuitiver.“

Ohnehin tue eine gewisse Unterbrechung des dauerhaften Informationsflusses ganz gut. „Die Erfahrungswerte aus dem letzten Jahr zeigen, dass solch ein Training, wie wir es gemacht haben, jetzt eine Pause braucht“, sagte Kohfeldt. „Dann setzt sich alles, kommt aber auch schnell wieder.“