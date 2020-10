Florian Kohfeldt richtete einen emotionalen Appell an seine Mannschaft. (nordphoto)

Bei der Pressekonferenz zum Frankfurt-Spiel saß Florian Kohfeldt zusammen mit Sportchef Frank Baumann in einem fast leeren Medienraum. Die Journalisten wurden per Video zugeschaltet, was zwangsläufig für eine eher klinische Atmosphäre sorgt. Einmal wurde Werders Trainer aber trotzdem richtig emotional. Es ging um den bevorstehenden „Lockdown light“, und Kohfeldt hielt fest: „Es ist eine triste Situation. Viele Menschen müssen um ihre berufliche Existenz kämpfen.“

Auch Werders Lage sei durch die Pandemie problematisch, fügte er hinzu. Der Klub hat durch die Corona-Krise bekanntlich Mindereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro zu verkraften. Jammern wollte Kohfeldt deswegen aber nicht, ganz im Gegenteil. „Wir dürfen spielen“, sagte er energisch. „Und wir müssen den Leuten zeigen, dass wir das mit riesiger Begeisterung machen, weil wir das noch dürfen, während ganz viele andere bestimmte Dinge nicht mehr dürfen. Wir wollen den Menschen in einer echt schwierigen Situation etwas geben, worüber sie sich vielleicht ein bisschen freuen können. Es darf keiner das Gefühl haben, dass wir da etwas abspulen. Es ist nicht so geil wie sonst, das Stadion ist nicht voll, aber wir dürfen spielen, und das muss mit Begeisterung passieren.“