Für einen Sportler gibt es kaum etwas Größeres als an den Olympischen Spielen im Heimatland teilzunehmen. Yuya Osako bietet sich diese einmalige Gelegenheit im kommenden Jahr, wenn die japanische Hauptstadt Tokio den Schauplatz für Olympia bietet. Beim olympischen Fußballturnier treten U 23-Teams an, die mit maximal drei älteren Spielern verstärkt werden dürfen. Gut möglich, dass der 29-jährige Osako einen dieser drei Plätze bekommt. „Der japanische Verband hat uns schon vor einiger Zeit darüber informiert, dass Yuya ein Kandidat sein könnte", bestätigte Werders Sportchef Frank Baumann dem WESER-KURIER. Mit dem Stürmer selbst habe er darüber aber noch nicht gesprochen. "Das Thema ist weit weg, zum Ende der Saison werden wir uns damit beschäftigen", sagte Baumann.

Dass Osako gerne an dem Großereignis teilnehmen würde, dürfte klar sein. Dafür hat Baumann volles Verständnis: „Olympische Spiele im eigenen Land sind ein besonderer Reiz. Wenn sie in Deutschland stattgefunden hätte, hätte ich als Spieler dort auch gerne gespielt." Werder als Osakos Arbeitgeber würde allerdings unter der Olympia-Teilnahme des Spielers leiden. Da das Olympische Fußballturnier vom 26. Juli bis 8. August 2020 dauert, würde Osako die komplette Saisonvorbereitung bei Werder verpassen.

Keine Abstellungspflicht

Da das Turnier nicht im Spielkalender des Weltverbandes Fifa steht, sind die Vereine nicht dazu verpflichtet, ihre Spieler dafür abzustellen. Es ist allerdings schwer vorstellbar, dass Werder Osakos Olympia-Traum zerstören könnte. Ein Theater wie im Jahr 2008, als der Klub Diego erst die Reise zu Olympia verbot und der Brasilianer am Ende doch teilnahm, dürfte niemandem helfen. „Grundsätzlich gilt, dass wir versuchen wollen, eine einvernehmliche Lösung mit dem japanischen Verband und Yuya zu finden", sagte Baumann und betonte: „Es sind die Olympischen Spiele in seinem Heimatland. Das ist etwas Besonderes für Yuya. Entsprechend sensibel müssen wir mit dem Thema umgehen.“

Besonders sensibel wird das Thema dadurch, dass das Verhältnis zwischen Werder und dem japanischen Verband vorbelastet ist. Anfang des Jahres nahm Osako mit dem Nationalteam am Asien-Cup teil und kehrte mit einer Rückenverletzung zurück. Baumann zeigte sich damals verwundert darüber, dass der Angreifer bei der Finalniederlage der Japaner zum Einsatz gekommen war und nach seiner Rückkehr zu Werder nicht spielen konnte. Osako fiel bis Anfang April aus, und die Bremer stellten ihn für die Copa America in diesem Sommer nicht ab.

Dass der japanische Verband Osako möglichst immer dabei haben möchte, liegt auch an dessen Popularität. In seinem Heimatland wurde der Werder-Profi zum Fußballer des Jahres 2018 gewählt. Eine Olympia-Nominierung wäre also keine Überraschung. Laut der japanischen Sportzeitung „Sports Hochi“ gibt es vier Kandidaten für die drei Plätze der älteren Spieler: Osako, Shoya Nakajima (FC Porto), Gaku Shibasaki (Deportivo La Coruna) und Gen Shoji (FC Toulouse). Werder sollte sich also darauf einstellen, dass in der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 einige Spieler fehlen. Neben Osako könnte auch Johannes Eggestein an den Olympischen Spielen teilnehmen. Der 21-Jährige würde vom Alter her ins deutsche U 23-Team passen. Sein 22-jähriger Bruder Maximilian ist dafür zwar zu alt, könnte aber als älterer Spieler mitfahren.